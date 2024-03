Z hospod až na ta největší pódia. Do deseti let se vejde dlouhý příběh, který Náhodný výběr sdílí se svými fanoušky už od roku 2014. A aby ho kluci zrekapitulovali, pořádají velkou koncertní narozeninovou party. Fanoušci se mohou těšit na prodloužený playlist, show s vizuálními efekty, známé hosty i osobní setkání se svými idoly. Součástí akce má být i slavnostní křest vinylu, který vznikl přímo pro tuto mimořádnou událost.

UDG se chystá na oslavu výročí soběslavské kapely Náhodný výběr, podle saxofonisty Adama Kupery už se kluci nemohou dočkat publika a atmosféry. „Po zimní pauze se těšíme na živé hraní, kontakt s lidmi a jejich reakce. Teď se chystáme do studia, abychom stihli vše na sezonu nazkoušet,“ uvádí Kupera.

Náhodný Výběr měl rok změn

Frontman kapely Náhodný výběr Martin Bednář tvrdí, že deset let uteklo jako voda. „Je to zvláštní pocit, pořád si pamatuju dobu, kdy jsme byli ucha, co čerstvě zakládala hudební skupinu a nemohla se rozhodnout, jestli budou hrát česky nebo anglicky,“ vzpomíná.

Těší se na známé kolegy

Vybavuje se mu nadšení i nervozita před prvním veřejným vystoupením v jedné z hospod v Soběslavi. „Doufali jsme, že si nás někdo poslechne, a teď pro nás přichází opravdu velká věc. I když už jsme hráli pro více než tisíc lidí, narozeniny s námi oslaví UDG, na kterých jsme vyrůstali a jsou už dlouho slavní po celé republice,“ dodává Bednář.

Výběr začínal jako punk-popová kapela a postupně se proměnil. Zabrousil do alternativy, vrhl se do rock´n´rollu, až si našel místo někde mezi jasně definovanými žánry. „Když je člověku osmnáct, není tak těžké se vyjádřit. Chce divoké večírky, možná si sem tam nechat zlomit srdce a neřešit starosti dospělých,“ konstatuje.

Úplně se nevyhranili

Postupně se vše vyvíjí. „Vztah se světem se komplikuje. Chtěli jsme toho říct publiku čím dál víc, až se to do pop-punku nevešlo, učili jsme se další a další věci a uvidíme, kam až nás to zavane v budoucnu,“ směje se Martin Bednář.

Náhodný Výběr má nový klip a chystá se turné

Náhodný výběr odehrál celé léto na festivalech, kluci pak pokračovali podzimním tour napříč republikou. Kapela dosud vydala čtyři alba, poslední z roku 2022 se jmenuje Tebe. Nově chtějí členové kapely společně s producentem Tomášem Frödem a režisérem Michalem Skořepou pro sebe najít to nejlepší místo na československé scéně.

Lístky na narozeninový koncert kapely Náhodný Výběr v hotelu Palcát lze zakoupit za 375 korun prostřednictvím sítě Ticketstream.