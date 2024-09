Produkční společnost Bratři s.r.o. si Soběslav vybrala jako tvář ústředního města pro natáčení filmu Holka od vedle. „Je to romantická komedie o tom, že rodiče bychom sice měli poslouchat, ale když je člověku třicet, tak by si už měl najít svou vlastní cestu, která která ho může přivést k happy endu. Ten v našem filmu nechybí. Hlavní hrdince Kristýně se životem prolnou dva muži. Jedním je její dlouholetý přítel, se kterým se nakonec rozejde a štěstí pak najde u toho druhého,“ nastínil ve zkratce příběh snímku producent Pavel Vácha. Nová komedie láká na hvězdná jména jako je Milan Šteindler, Martina Babišová, Jitka Sedláčková, Kryštof Bartoš nebo Adam Mišík.

Ve snímku se představí i herec, bavič a zpěvák Václav Upír Krejčí, kterého diváci výjimečně neuvidí s charakteristickými rozcuchanými vlasy.

„Moje postava má být osmdesátiletý bývalý šoumen, který zpívá s kapelou a tady ve filmu bude zpívat písničku Pramínek vlasů. Nedávno mu zemřela manželka a on by se rád začlenil mezi mladé, aby jim předal své vzpomínky, které se svojí ženou zažil a snaží se jim vetřít do přízně,“ popsal herec s tím, že přestože procestoval celý svět, v Soběslavi je poprvé. Kromě osvědčených hereckých jmen si jednu z rolí v chystaném filmu střihl i olympijský medailista Vavřinec Hradilek.