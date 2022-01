Dvaatřicetiletá Eliška Studničková se narodila v Praze, ale od 12 let žije v Českých Budějovicích. Aktuálně je vedoucí, trenérka a hlavní choreografka tanečního studia No Limit a podniká v oblasti pořádání eventů. Její agentura No Limit production se zaměřuje na organizaci plesů, svateb a firemních akcí. Pro Deník zhodnotila loňskou sezonu a prozradila i svůj příběh.

Při studiích na vysoké škole jako choreografka tanečních vystoupení přicházela do kontaktu i s dodavateli eventů, jako jsou koordinátoři, majitelé prostorů, moderátoři, zvukaři a další. „To prostředí, adrenalin a možnost vytvářet vzpomínky mě nadchlo. Proto jsem se rozhodla, že k vedení tanečního studia si ještě přidám organizaci i koordinaci eventů,“ vysvětlila úvodem.

Obřadů podle ní v loňském roce ubylo. „Lidé rušili svatby nejen z důvodu různých omezení, ale také z finančních důvodů, které pandemie způsobila,“ uvedla Eliška Studničková. Také se stávalo, že chtěli velkou svatbu. „Během pandemie se priority trochu změnily, zvažovali například založení rodiny, nákup nemovitosti, a proto svatbu odložili na neurčito,“ dodala své postřehy.

Jak se během posledních dvou let změnila vaše práce? Naučila vás pandemie být flexibilnější?

Ono záleží, o jakém měsíci s platnými opatřeními se nyní bavíme. Pokud je to měsíc, kdy se opatření zruší, je to neskutečná jízda. Je těžké pak stíhat obě práce a osobní život. Ale tak moc si přejete event uspořádat, že pro to uděláte všechno, dokud to jde.

Pokud je období, kdy se hromadné akce konat nemůžou, v lepším případě přesouváme termíny. Nicméně, pracujeme tak vlastně neustále od začátku. Je náročné si udržet motivaci a věřit, že časy budou lepší.

Co vás nejvíce z vašich činností naplňuje?

Především práce pro maturanty, je pro mě srdeční záležitostí. Mít v dnešní době ples je totiž takový sen a pohádka. Pro studentky je tento akt ještě důležitější než pro studenty. Mají vysněné představy z filmů a seriálů, jak by měly vypadat, jasnou představu o vzhledu, o tématu, výzdobě plesu a podobně. A já jim všem tento večer ze srdce přeji.

Změnily se v této době také trendy? Zjistili vaši klienti například, že stačí komornější svatby, nebo pandemie v tomto směru nesehrála tak velkou roli, jak se tvrdí?

Nemyslím si, že by pandemie ovlivnila svatební trendy. Spíše ovlivnila termín a místo konání, protože si snoubenci musí více hlídat případná opatření.

Nicméně, obecně pozoruji, že snoubenci se snaží organizovat svatbu, tak jak to cítí oni sami. I když to pro generaci maminek, tatínků a prarodičů je třeba nepochopitelné. Například výslužky snoubenci vypouštějí a místo toho spíše investují do sweet baru (pozn. redakce moderní forma sladkého občerstvení, raut). Nebo, obřad nechtějí v třicetistupňovém vedru v poledne na louce, ale raději při západu slunce za stodolou. Někdy chvíli trvá, než snoubenci v rodinách myšlenky prosadí. Nakonec nové inovace v pořádání eventu ocení i původní generace.

Co aktuálně frčí? Rozchází se také představy snoubenců s možnou realitou?

Nyní je opravdu trendy být udržitelný. Půjčování dekorací, květiny z jihočeských luk, kdy omezíte ekologickou stopu z dovážky květin přes půlku světa a podobně. Leckdy máme i poptávky po svatební výzdobě jako je na pinterestu. Klienti by chtěli svatby podle obrázků, ale neuvědomují si, že jsou to například americké svatby za miliony korun. Měli by pochopit co je iluze, co jejich sen a co je realita možná realizace v jejich finančních možnostech. Tyto rozdíly se snažíme vysvětlovat a vykomunikovat. Inspirace ze zahraničních svateb je osvěžující, ale musí mít reálné prostředí konání, které se hodí ke konceptu svatby.

Hezkým příkladem této iluze je fotografie svatební květiny na pinterestu. Na takové fotografii je použito třeba i několik filtrů a 50 procent z vazby nejsou živé květiny. Tyto zkušenosti se snažíme sdělovat klientům a ukázat jim reálnou svatební výzdobu. Snažíme se poukázat na to, že květina má být přirozená na denním světle, vedle krásných šatů a obleku ženicha a nemá být nafocena v ateliéru pod nasvícením s retuší a bez vůně.

Zažila jste v tomto období nějaký příběh se smutným, či šťastným koncem?

Smutných story bylo několik. Od silných zážitků, jako je ztráta rodinného příslušníka, nemoc jednoho ze snoubenců a podobně. Happy endem naštěstí naše eventy končí nejčastěji.

Jezdí do jižních Čech také snoubenci z jiných krajů, či ze zahraničí a proč?

Jižní Čechy jsou nefalšovaná a opravdová romantika v přírodě. Poslední dobou si snoubenci vybírají většinou louky a otevřenou krajinu v dosahu několika metrů od prostor pro konání (stodoly, hotely, stará stavení) a podobně. Pořádáme u nás často svatby pro klienty z Prahy a středních Čech.

Co všechno jste schopní ve vaší agentuře zrealizovat? Jak je to časově náročné?

Zrealizujeme jakoukoliv akci, která dává smysl i nám a má jasný koncept. Po 11 letech zkušenostech už máme představu o tom, jak nereálné věci dopadají. Snažíme se klientům otevřít oči, připravit je i emotivně. Právě na emoce, které prožívají, leckdy zapomínají. Event je ideální řešit minimálně rok před kvůli rezervaci dodavatelů a míst pro konání.

Máte nějakou top akci, na kterou nezapomenete?

Velmi ráda vzpomínám na loňské léto, kdy se podařilo originálním způsobem nahradit zrušený maturitní ples. Naše agentura jako první v jižních Čechách vytvořila koncept pomaturitního večírku pro studenty gymnázia Česká. Šlo o úžasnou letní boutique party se sezením na trávě, choreografií slavnostního nástupu pod širým nebem, šerpováním, grilováním a krásnou atmosférou s jejich nejbližšími a učitelským sborem. První generace studentů, kteří nám věřili, že uchopíme jejich přání slavnostně a dle zadání. Inspirovat budou další a možná se tak s pandemii naučíme žít i v rámci konání hromadných akcí.

Jaké si v současnosti lidé žádají nejčastěji dekorace?

Lidé žádají klasické dekorace jako vázy, svíčky, závěsy, brány a jiné. Já osobně se snažím cestovat, čerpat inspiraci, studovat interiérový design a sledovat světové trendy, a to pak přenášet i na naše eventy. Právě design a móda ovlivňuje i současné svatební trendy. Představuji je i klientům, ale málokdo je odvážný a zkusí je. Mezi ně patří barevná paleta a z dekorací jsou to třeba americké žárovky, vintage nábytek, železné konstrukce, brány různých tvarů, taburety, malířské stojany, ale i vzpomínkové dekorace po našich babičkách – zrcadla, paličkové ubrusy, různé nádoby a podobně. Vintage předměty mám ráda, některé si i renovuji. Ze svatého obrázku po mé prababičce vzniklo zrcadlo a nyní ho máme od kaligrafiky na každou svatbu s různým nápisem.

Máte nějaký další postřeh z praxe, co snoubencům usnadňuje život? Jsou lidé náročnější na požadavky?

Snažíme se snoubencům přípravy usnadnit a být trendy i v přípravě před svatbou. Nyní jsou určitě praktické svatební weby, on-line seznamy darů, choreografie na míru a určitě příprava jedinečného svatebního obřadu. Naši klienti začínají být náročnější ohledně svatební aktu, jako takového. Snaží se najít oddávajícího, který by připravil i svatební řeč podle jejich přání a nečetl stejná slova, které třeba slyšeli na minulé svatbě. Spíše se soustředí na svatební obřad jako slib a vstup do manželství než, aby hledali něco výstředního.