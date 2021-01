15.38 hod. - Sníh odpoledne komplikuje dopravu na trasy Volary - Horní Planá. V kopci na Slunečnou u Nové Pece stojí kamion, který na kluzké vozovce nemůže vyjet. Posypové auto silničářů pak kolem půl čtvrté blokuje část vozovky ze Stachů na Nový Dvůr u odbočky na Zadov na Prachaticku.

15.25 hod. - Krátce po poledni vyjížděli prachatičtí hasiči, záchranáři i dopravní policisté k vážné dopravní nehodě na silnici z Prachatic do Podolí. Podle informací Venduly Matějů, mluvčí jihočeských hasičů, tam došlo ke srážce traktoru a osobního auta. "Jeden z účastníků nehody na místě zemřel," řekla. "Na Prachaticku zemřela řidička vozidla značky Opel. Po vystoupení z auta ji pravděpodobně zachytil projíždějící traktor s pluhem. Okolnosti této tragické nehody jsou v šetření prachatických policistů," upřesnili policisté.

K další dopravní nehodě na Prachaticku došlo kolem třetí odpoledne. To se srazil vlak na trati Leptač - Chroboly s osobním autem na Rohanově. Tato nehoda se obešla bez zranění.

13.06 hod. - Pozor! U Boršova nad Vltavou komplikuje dopravu padlý strom na silnici.

13.00 hod. - Před polednem se na silnici 154 u Benešova nad Černou na Českokrumlovsku srazila dvě osobní auta. Nehoda je se zraněním.

Na Táborsku na silnici 135 u obce Vesce skončilo po nehodě nákladní auto ve stoce. S komplikacemi je nutné počítat nejméně do půl čtvrté odpoledne, neboť je nutné přečerpat náklad.

Na Táborsku na silnici 135 u obce Vesce skončilo po nehodě nákladní auto ve stoce. S komplikacemi je nutné počítat nejméně do půl čtvrté odpoledne, neboť je nutné přečerpat náklad.

V Podolí u Prachatic se před 13. hodinou srazilo osobní auto s traktorem. Nehoda je se zraněním.

11.46 hod. - Pravá sněhová zima začala na Českokrumlovsku díky neustávajícímu sněžení. Silnice v regionu jsou sjízdné, během dopoledne nikde žádné výraznější problémy s ujetím po vozovkách nenastaly.

"Všechny sypače jsou na trasách," ujistil Jiří Němeček, dispečer českokrumlovské Správy a údržby silnic. "Prohrnují a ošetřují silnice od 4.30 hodin."

Třeba ve Velešíně mají plné ruce práce s úklidem sněhu, ale žádné problémy rovněž nezaznamenali. "Od rána jezdíme a uklízíme pořád dokola," řekl místostarosta Jiří Růžička. "Venku jsou multikára, traktor a všichni, kdo mají ruce a nohy. Ale zatím moc sněhu není. Zkrátka je zima," dodal s úsměvem.

11.13 hod. - Na Strakonicku zhoustlo sněžení, v tuto chvíli je kolem 4 cm. Silnice II. a III. tříd jsou pokryté silnou vrstvou rozbředleho sněhu, nutná je opatrnost. Teplota je kromě 1 stupně nad nulou.

10.48 hod. - Před půl devátou v Dačicích v Bratrské ulici narazilo auto do plotu hřbitova.

U Borovnice na Českobudějovicku havaroval nákladní automobil a vysypal se náklad. Se zdržením bude nutné počítat nejméně do 11.45 hodin.



U Borovnice na Českobudějovicku havaroval nákladní automobil a vysypal se náklad. Se zdržením bude nutné počítat nejméně do 11.45 hodin.

U Vodňan narazilo auto do svodidel. U Vlastiboře na Táborsku havarovalo osobní auto. Všechny nehody jsou bez zranění.

10.46 hod. - Další problém vinou sněžení je na Prachaticku. Na silnici z Netolic na České Budějovice, u odbočky na osadu Hlodačky je částečně omezen provoz kvůli srážce tří vozidel. Nehoda se obešla bez zranění lidí. V kopci u Netolic pak brání plynulému provozu kamiony, jejichž řidiči nemohou vyjet. Úsek je s opatrností průjezdný, ale možné komplikace se očekávají nejméně do dvanácté hodiny.

S potížemi na kluzké a zasněžené silnici se potýkají také nákladní auta na trase z Vimperka na Prachatice v kopci u odbočky na Svatou Máří.

9.35 hod. - Deset minut před devátou ráno se na Kubově Huti na Prachaticku odehrála srážka vlaku s osobním autem.

Vlak vinou toho vykolejil. Prachatičtí dopravní policisté jedou na místo. Průjezd místem srážky je zatím zajištěn v jednom směru jízdy.

Na místě jsou záchranáři jihočeské zdravotnické záchranné služby. Jejich tisková mluvčí Zuzana Fajtlová upřesnila, že podle posledních informací ošetřují jednoho zraněného.

9.27 hod. - Na Strakonicku napadlo zatím kolem centimetru sněhu. Mírné sněžení se na Strakonicko sneslo ve středu 6. ledna po šesté hodině ranní. Hydrometeorologická stanice v Kocelovicích u Blatné zaznamenala první vločky v 6.45 minut. Zatím naměřili pracovníci stanice kolem jednoho centimetru sněhu, ale ve vyšších polohách může být o něco vyšší sněhová pokrývka.

Co se týká autobusových spojů, výrazná zpoždění nejsou. "Zatím to bylo u některých spojů maximálně do deseti minut," uvedl ředitel strakonické společnosti ČSAD STTRANS Vladimír Warisch.

Podle šéfa SÚS Strakonice Roberta Vavříka vyjeli strakoničtí silničáři do terénu jen v některých případech. Situace zatím větší nasazení sypacích vozů nevyžaduje.

9.25 hod. - Nehod na jihočeských silnicích přibývá. Před 9. hodinou se v Kubově Huti srazilo na přejezdu auto s vlakem. Podrobnosti zjišťujeme.

V Dobré Vodě u Českých Budějovic narazil osobák do sloupu. Další auta havarovala na Táborsku, a to u Veselí nad Lužnicí, Sudoměřic u Bechyně a Soběslavi.

8.11 hod. - Před půl osmou u Jindřichova Hradce u Buku osobní auto narazilo do stromu a skončilo ve stoce.

7.45 hod. - Komplikace vznikají také na Jindřichohradecku. V zatáčkách před Číměří ve směru od Jindřichova Hradce se střetl krátce po sedmé hodině autobus s osobním autem. Nehoda je bez zranění. O deset minut později havaroval autobus ve Vydří. Nehoda přinesla tři zranění. Místo je s opatrností průjezdné.

Jak informovala policejní mluvčí Hana Millerová dle prvotního šetření za nehodou linkového autobusu ve Vydří stojí smyk, po kterém bus narazil do stromu. "Zranily se tři osoby. Jednak řidič a dále dvě školní děti, které v autobuse cestovaly. Na místě zasahují složky záchranného systému," uvedla.

U Benešova nad Černou narazilo nákladní auto do plotu. A u Pištína ve směru na Zliv skončilo osobní auto v příkopu. Obě místa jsou průjezdná.

7.25 hod. - Dopravní problémy se sjízdností jsou od půl sedmé podle policejních informací momentálně na Českobudějovicku. U Strážkovic je ledovka v délce zhruba čtyř stovek metrů a asi stometrový úsek je zasypaný sněhem a úplně neprůjezdný. Jsou zde uvízlé kamiony.

Další komplikace se sjízdností jsou kvůli ledovce nad Lišovem ve směru na České Budějovice.