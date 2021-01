Téměř šedesátkrát vyjeli během středy jihočeští hasiči k zásahům.

Sníh v Českých Budějovicích 6. 1. 2021. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

Kvůli těžkému sněhu jsou na jihu Čech problémy s dodávkou elektrické energie. Podle mluvčího skupiny EG.D, a.s. Romana Šperňáka v naprosté většině poruchy způsobily pády stromů do vedení, kdy stromy nevydržely zátěž mokrého těžkého sněhu. "V Jihočeském kraji byly ve čtvrtek odpoledne poruchy v okolí Českých Velenic a obce Kozmice poblíž Chýnova na Táborsku. Týkaly se zhruba třech stovek domácností. Pokud půjde všechno podle plánu, tak bychom měli do všech domácností do večera dodávky elektrické energie obnovit," uvedl.