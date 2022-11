Víkend se nesl v pravém zimním počasí. A to nejen díky častému sněžení v Jihočeském kraji, ale především i kvůli řidičům nezvládajícím jízdu na zasněžených, namrzlých a někde jen mokrých vozovkách. Jihočeští policisté podle slov jejich mluvčího Milana Bajcury v souvislosti s tím řešili za sobotu a neděli více jak čtyři desítky nehod.

Jednou z nehod, o kterých jsme už informovali, byla ta z noci na neděli. Při ní totiž řidič, který se na jízdu posilnil alkoholem (a později nadýchal 2 promile), nezvládl řízení, na kluzké silnici přejel do protisměru a vrazil přímo do protijedoucího policejního auta. Podrobnosti a fotky najdete zde:

Opilý řidič Volva v Písku narazil přímo do protijedoucího auta policie

Nehoda na Vltavském nábřeží v Českých Budějovicích.Zdroj: Policie ČR"V sobotu ráno jsme například řešili na Českokrumlovsku nehodu pod vlivem alkoholu. Před půl devátou jel řidič (1974) s autem Seat Altea po silnici II. třídy mezi Benešovem nad Černou a Kaplicí. Vzhledem ke svému stavu a zasněžené silnici dostal smyk, narazil do svodidel, pak do stromu a skončil až na boku v příkopu," informoval mluvčí. Uvnitř vozu se kromě řidiče zranila další tříčlenná osádka, všichni z nich putovali vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice.

"Při vyšetřování nehody strážci pořádku prokázali, že před jízdou či během ní požil zmíněný muž alkohol. Měření přístrojem Dräger vykázalo více jak 1,6 promile. Po pár minutách opakovaný test se zvýšil přes 1,7 promile. Řidič může počátkem příštího týdne očekávat sdělení podezření ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky," konstatoval Milan Bajcura.

Další nehoda na frekventované silnici se stala v sobotu dopoledne před třetí hodinou, a to v krajském městě na křižovatce ulic Labská a Vltavské nábřeží. Tam došlo ke střetu dvou vozidel a jedno z nich se převrátilo na střechu.

U Benešova nad Černou bouralo auto. Hasiči kvůli sněhu mířili k pěti nehodám

"Opakovaně připomínáme, že nejen datumovka v kalendáři, ale i sobotní počasí daly jistě všem vědět, že začíná zimní počasí. Proto nepodceňujte použítí zimních pneumatik a na letních raději nevyjíždějte!" varoval mluvčí policie Milan Bajcura.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před tvorbou ledovky pro jih Čech platí minimálně do pondělních devíti hodin ráno.