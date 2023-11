Kavárna U Fialky ve Veselí nad Lužnicí, za kterou stojí kreativní cukrářky, v neděli 12. listopadu od 9.30 do 14 hodin pořádá netradiční akci. Brunch, během kterého za jednotnou cenu mohou lidé do 90 minut sníst, co chtějí. Deník se zajímal o detaily.

Sněz, co můžeš. Cukrářky ve Veselí nad Lužnicí zvou na nedělní brunch | Video: archiv kavárna U Fialky

Majitelkou kavárny U Fialky na náměstí ve Veselí nad Lužnicí je už dvanáct let Kateřina Bromová. Ta společně s pekařkou a cukrářkou Petrou Žahourovou tvoří kreativní tým provozu. „Kromě toho nám s pečením pomáhá i moje tchyně, která peče asi pět let, poslední půl roku i pro naši kavárnu,“ podotýká Kateřina.

Společně si teď pořídily novou výrobnu. „Asi se nám zdálo, že máme málo práce, a tak nám hlavou létají různé nápady, Petra, která je bohém a neřízená střela, pak něco vykřikne nahlas, já na to kývnu. Pak se už nedá couvnout, protože ona jede jako buldozer a všechny převálcuje, nadchne, strhne, nabalí na to spoustu dalších aktivit a nápadů a už to jede… A takhle nějak vznikl i náš nedělní brunch,“ popisuje.

Vymýšlí věci jinak

A protože jsou obě prý paličaté a umíněné a nerady plují s davem. „Vymýšlí vždy věci nějak jinak. Takže proto Brunch formou All you can eat (pozn. red. Sněz všechno, co můžeš). Pro zákazníky bude vždy připravená devadesátiminutová rezervace místa a za tu dobu si může z našeho brunchového stolu vybrat cokoliv k jídlu. Mimo to bude mít na stole ještě další brunchové menu, z kterého si jistě také vyberete,“ míní organizátorky akce.

Nedělní brunch 12. listopadu v kavárně U Fialky od 9.30 do 14 hodin Za 300 korun (dítě do 12 let 120 korun) můžete celou hodinu a půl konzumovat vše dle libosti. Pochutnat si budete moci na slaných i sladkých variantách jídel, stejně tak i na teplé a studené kuchyni. Rezervovat si místa a získat více informací můžete na tel. 737 644 681 nebo 607 841 902.

Hudební doprovod i fotografka

V současné době menu ladí, chtějí ale nabídnout slanou i sladkou snídani a samozřejmě teplou i studenou kuchyni. „Prostě postaráme se vám v neděli o to, abyste měli v bříšku jako v pokojíčku. Víme ale také, že je třeba krmit i dušičku, takže jsem k nám na kavárnu pozvaly velmi šikovnou sedmnáctiletou slečnu Alici Bartoškovou, naši veselskou rodačku, která studuje v Praze hru na saxofon, a ta nám v zahraje pohodové pop skladby, ale přidá i trochu jazzíku,“ prozradila ještě Bromová.

Po celou dobu brunche s nimi bude na kavárně i fotografka Veronika Škvárová. „Je to velmi šikovná fotografka, která nám atmosféru nedělního dne zachytí a přenese do fotografií. Všichni přítomní budou mít i možnost se od ní nechat nafotit,“ popsala majitelka kavárny.

Plánují dopředu, nebrání se ničemu

Pokud bude mít akce úspěch, rády by ji časem zopakovaly a možná z ní udělaly tradiční záležitost. Protože ale rády plánují i dopředu, už teď mohou prozradit, že další akce, která bude stát za návštěvu, se už chystá na sobotu 2. prosince.

Na kávu a zákusek můžete k tzv. Fialkám, jak si veselské cukrářky také říkají, přijít kdykoliv v otevírací době. „Máme otevřeno každý den až do 18 hodin. Kdo ochutnal například naši likérovou špičku nebo větrník, je nadobro ztracen a rád se vrátí. Vyhlášené jsou i Petry makronky. Samozřejmě jak v kavárně, tak i ve výrobně pečeme na zakázku narozeninové dorty, sweet bary, pro catteringové společnosti minidezerty na firemní akce, nebo rauty,“ podotkla závěrem s tím, že makronky dodávají v jakémkoliv množství na jakákoliv ukončení roku, svatby a další společenské události.

„Nebráníme se ničemu, nebojíme se žádné výzvy, pojďte do nás,“ vzkazují Kateřina Bromova a Petra Žahourová, která má vlastní web petranatopece.cz.