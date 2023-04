Smyslůplné bistro dává šanci lidem se znevýhodněním. A sytí táborské studenty

Každé ráno od pondělí do pátku naloží pracovníci Smyslůplného bistra do auta někdy až okolo dvou stovek baget či jiného obloženého pečiva a vyrazí rozvážet svačiny studentům do středních škol po celém Táboře.

Smyslůplné bistro dává šanci lidem se znevýhodněním. A sytí táborské studenty. | Video: Deník/Jiří Dintar