Obyvatelé příměstské části už dlouho volají po zavedení MHD. Díky autobusům by se místní děti snáze dostaly do školy a důchodci jednodušeji k lékaři nebo na nákup. Toho si je vědoma i místostarostka Michaela Petrová, která oznámila, že zajížděním autobusů do Smyslova se nyní zabývá odbor investic.

PŘÍLIŠ ÚZKÁ SILNICE

Dodala, že technicky nejde o úplně jednoduchou záležitost. „Silnice procházející Smyslovem je dispozičně tak nešikovně řešená, že by se tu autobus neměl šanci otočit,“ vysvětlila. Právě proto je zde třeba vystavět točnu. Prostor na ni bude pravděpodobně k dispozici. „To již máme předdiskutované s majitelem pozemku, který by jej byl ochoten prodat,“ sdělila. Druhým zádrhelem je skutečnost, že by se autobusy na velmi úzké cestě, která do Smyslova vede, jen těžko míjely s auty. „Tam jsme navrhli systém vyhybadel, podél silnice jsou pozemky Jihočeského kraje, takže pozemkově by to také mohlo vyjít,“ přemítala místostarostka.

Odbor investic nyní prověří, zda jsou tyto návrhy realizovatelné.

Michaela Petrová zmínila, že Smyslov je jediná příměstská část, kam vůbec nezajíždí autobusy MHD. Upřesnila, že podobně je na tom také Zahrádka a Všechov, které ale mají k dispozici alespoň linkový autobus. „Jde hlavně o to, aby se děti bezpečně dostaly do školy,“ zakončila.

Předseda samosprávního výboru Smyslova Jan Mareš se obává, že návrh kvůli nedostatku financí skončí na odboru investic a autobusů se Smyslovští nedočkají. „Netuším, zda se na to seženou peníze,“ řekl. Počítá s tím, že investovat bude třeba nejen do vyhýbacího pruhu a točny, ale zřejmě i do zastávky s osvětlením. „Šlo nám hlavně o školní spoje pro děti. Navíc tady máme hodně důchodců, kterým je přes 70. Ti by tu nějaký autobus také rádi viděli,“ uzavřel.