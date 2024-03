Smutné výročí 15. března 1939: Jak vypadalo ono ráno na jihu Čech

Patnáctý březen 1939, 3.55 hodin. To byl okamžik, kdy se z Československa stal Protektorát Čechy a Moravy, když tehdejší prezident Emil Hácha podpisem dokumentu vložil osud národa a země do rukou Vůdce Německé říše. Jindřichohradecko přišlo o část svého území. Zajímavostí je, že vláda Protektorátu Čechy a Morava přiřadila Jindřichův Hradec 1. listopadu 1940 do země Moravskoslezské a Jindřichův Hradec byl tak nejzápadnějším městem této země.

Německá okupace Českých Budějovic. | Foto: Archiv Jan Schinko