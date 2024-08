K němu se váže zajímavá legenda, kterou přibližuje informační tabule: "Na místě tohoto kamenného kříže jsou podle vyprávění pochováni Švédové, kteří zaútočili na nadějkovskou tvrz při svém tažení po bitvě u Jankova (1645) a byli odraženi."

Tím ale pohnutá historie památky nekončí. Původní kříž totiž v roce 1996 někdo ukradl. Nyní na místě stojí replika, kterou nechal zhotovit a věnoval obci architekt Jiří Jiroutek, bytem v Praze a na hájovně u Větrova.

Smírčí kříže: O původu a významu nízkých kamenných křížů existuje několik teorií. Smírčí význam křížů jakožto důsledku právního aktu je řazen do období od středověku do 16. až počátku 17.století. Do té doby bylo totiž v případě zabití člověka možné kromě soudního potrestání též mimosoudní vyrovnání. Většinou se jednalo o finanční odškodnění ze strany provinilého vůči pozůstalým příbuzným. Při takovém postupu se uzavíraly takzvané smírčí smlouvy, jejichž součástí jakožto projevu kajícnosti provinilého bylo i postavení kamenného kříže. Zvyk stavět kamenné kříže se uchoval až do konce 18.století, kdy již rozhodně neměly význam smírčí, ale připomínaly většinou tragickou nehodu při práci, nebo na cestě. Zdroj: Naučná stezka Nadějkovska