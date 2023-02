Kritizovali především to, že se dle jejich mínění výrazně zhorší situace s parkováním. Návrh na směnu pozemků byl nakonec z programu stažen, zastupitelé se k němu vrátí při příštím zasedání v březnu.

Společnost Butterfly Invest vlastní v Krakovské ulici pozemek, na kterém má již dlouho v plánu postavit bytový dům. Investor ovšem nabídl městu úpravu svého původního záměru. Pokud by ke směně pozemků došlo, postavil by dům se 44 byty, zachoval stávající parkoviště s téměř šedesátkou parkovacích míst a nově vybudoval 44 parkovacích míst k novým bytům. Dalších nově vytvořených 12 parkovacích míst by pak mělo sloužit veřejnosti.

Původní plán přitom počítal se stavbou téměř osmdesáti bytů a zhruba stovkou parkovacích míst. Zanikla by by tím však zároveň velká část současného parkoviště v majetku investora, které využívají nynější obyvatelé ulice.

Tábor koupí budovu České pošty na Žižkově náměstí. Za téměř 35 milionů

„Investor tam vlastní pozemky, na kterých chce stavět. Vstřícně přišel za městem, že by zástavbu mohl udělat citlivěji, pokud posvětíme směnu pozemků. Pokud směnu neprovedeme, pravděpodobně vybuduje stavbu na pozemcích, které tam má," uvedl starosta Štěpán Pavlík.

„V původních parametrech byl dům příliš vysoký a příliš úzký. A ošklivý. Vznikla by velká bariéra v území, převýšená stavba, která by nemohla nabídnout příliš kvalitní bydlení. Proto jsme začali rozvíjet myšlenku, jestli se to nedá udělat lépe a kvalitněji, pokud získáme část pozemků města, které na to navazují," uvedl zastupitel Martin Kraus, který je zároveň architektem a na vzniku projektu bytového domu se podílel. Proto již předem avizoval, že se hlasování zdrží.

Dorazili také obyvatelé dotčené ulice. Již před půl rokem předali zástupcům města dopis se zhruba 250 podpisy. Se stavbou nesouhlasí, bojí se především zhoršení možnosti parkování. Své obavy přišli sdělit i na zasedání zastupitelů. „Proč nejdřív nepostavíte parkovací dům a pak se můžete bavit o dalších bytových domech," apelovala jedna z občanek na vedení města.

S dotacemi na zateplení domu pomůže seniorům na Táborsku MAS Krajina srdce

„Myslím si, že to tak stejně dopadne. Výstavba bytového domu určitě nezačne hned a mezitím už dávno bude stát nový parkovací dům," odpověděl jí starosta Štěpán Pavlík. Odkazoval tak na chystanou stavbu parkovacího domu, který by měl nabídnout okolo dvou stovek parkovacích míst.

Územní plán umožňuje na daných pozemcích stavbu bytového domu. „Je zde původní varianta, že bytový dům bude vysoký a úzký. Pak je zde nová varianta - pokud by došlo ke směně - že dům bude nižší a širší. Zároveň tam vznikne více parkovacích míst. Kladu si otázku, co je v tomto případě veřejným zájmem. Pokud investor na svém pozemku chce a může stavět, těžko mu v tom můžeme bránit," uvedl místostarosta Radoslav Kacerovský.

Zástupce investora Ivo Ludvík jeho slova potvrdil. „Pozemek jsme koupili v roce 2000. Původně jsme se chystali postavit 79 bytů a byli jsme pro ně schopni vytvořit i parkovací stání. Co jsme nebyli schopni, byla stavba parkovacích míst navíc, tedy určených pro veřejnost. Proto jsme přišli s návrhem na odprodej či směnu pozemků," vysvětlil. Pokud by ke směně došlo, zmíněných 12 parkovacích míst navíc je investor schopný postavit. Zmínil také unikátnost prostoru kolem řeky a možnost, že by zde v budoucnu mohla vzniknout odpočinková zóna.

Vrby u Jordánu půjdou k zemi. Oprava lávky vyjde na 91 milionů

Objevily se také návrhy na možnou směnu pozemků v jiné části města, například v nově chystané čtvrti Dvorce či poblíž nemocnice. Zastupitelé také řešili, jakou formou by bylo možné vytvořit záruky, co přesně na pozemku vznikne, pokud by směnu schválili.

Místostarosta Martin Mareda nakonec návrh směny stáhl z programu. Jde již o druhé stažení, návrh byl projednáván už loni v srpnu a i tehdy se o něm vedla dlouhá a vyhrocená diskuse. Znovu se k němu zastupitelé vrátí v březnu.