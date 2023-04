Hlasování přitom bylo na pořadu již na lednovém zastupitelstvu, tehdy však zastupitelé návrh stáhli z programu. Šlo přitom již o druhé stažení, návrh Táborští projednávali už loni v srpnu a i tehdy se o něm vedla dlouhá a vyhrocená diskuse.

Během března pak dorazila na radnici petice s 454 podpisy obyvatel zmíněné lokality. Obávali se, že stavbou nového bytového domu dojde ke zhoršení situace s parkováním. Své obavy přišli vyjádřit také na pondělní zasedání zastupitelů.

Investor Ivo Ludvík má v plánu postavit dům se 44 byty, zachovat přitom stávající parkoviště s téměř šedesátkou parkovacích míst a nově vybudovat 44 parkovacích míst k novým bytům. Dalších nově vytvořených 12 parkovacích míst by pak mělo sloužit veřejnosti.

Původní plán - pokud by ke směně pozemků nedošlo - přitom počítal se stavbou téměř osmdesáti bytů a zhruba stovkou parkovacích míst. Zanikla by by tím však zároveň velká část současného parkoviště v majetku investora, které využívají nynější obyvatelé ulice.

„V původních parametrech byl dům příliš vysoký a příliš úzký. A ošklivý. Vznikla by velká bariéra v území, převýšená stavba, která by nemohla nabídnout příliš kvalitní bydlení. Proto jsme začali rozvíjet myšlenku, jestli se to nedá udělat lépe a kvalitněji, pokud získáme část pozemků města, které na to navazují," uvedl již dříve zastupitel Martin Kraus, který je zároveň architektem a na vzniku projektu bytového domu se podílel. Během pondělního zasedání se proto kvůli střetu zájmů hlasování zdržel.

Územní plán umožňuje na daných pozemcích stavbu bytového domu. „Je zde původní varianta, že bytový dům bude vysoký a úzký. Pak je zde nová varianta - pokud by došlo ke směně - že dům bude nižší a širší. Zároveň tam vznikne více parkovacích míst. Kladu si otázku, co je v tomto případě veřejným zájmem. Pokud investor na svém pozemku chce a může stavět, těžko mu v tom můžeme bránit," zdůraznil při minulých jednáních místostarosta Radoslav Kacerovský.

Obyvatelé dotčené lokality přesto v pondělí opakovaně apelovali na zastupitele, aby směnu neschválili a aby investorovi nabídli jiné pozemky, například v lokalitě budoucí čtvrti Dvorce. Investor se však již dříve vyjádřil, že o takovouto směnu nemá zájem. V Krakovské ulici je totiž možné začít s projektováním bytového domu hned, zatímco v chystané čtvrti Dvorce musí napřed vzniknout územní studie, což by plánovanou stavbu bytového domu mohlo zpozdit až o několik let.

Zastupitelé nakonec do smlouvy o směně pozemků přidali podmínku, že smlouva nabyde platnosti až poté, co investor doloží pravomocné stavební povolení na stavbu bytového domu. Přibyla také podmínka, že tak musí učinit do 15 let. Naopak návrh občanů a části opozice na zvýšení smluvních pokut z 10 na 20 milionů do smlouvy zapracován nebyl.

Radnice zároveň řeší také možnost případné úpravy dopravní situace. „Odbor dopravy zpracovává studii průjezdnosti křižovatky i s ohledem na případnou stavbu bytového domu. Až budeme mít data ze studie, můžeme se teprve bavit o tom, zda zmíněná křižovatka vyžaduje nějaké stavební úpravy nebo ne. Podle názoru odboru dopravy je nyní průjezdná dostatečně," sdělil již dříve místostarosta Martin Mareda.

Problémy s dopravou a především parkováním má v budoucnu pomoci řešit stavba parkovacího domu ve Světlogorské ulici, který by měl nabídnout okolo dvou stovek parkovacích míst. I jeho stavba se však kvůli námitkám zpozdí.

Obyvatelé dotčené lokality avizovali již před hlasováním, že se stavbě bytového domu budou snažit zabránit všemi legálními prostředky, včetně prodlužování odvolacích řízení a vyvolávání soudních sporů.