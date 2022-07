Svým energickým tancem způsobil rozruch zejména v prvních řadách. Když na čtvrtečním koncertě začal zpívat píseň s textem Povedz mi láska, povedz mi len, odezvy na jeho hudební i tančení projev sílily. „Ďakujeme za nádherné privítanie No Name v rámci kultúrnej zimy vo Vyššom Brode,“ vtipkoval viditelně zmrzlý frontman kapely, který dle svých slov podcenil počasí. „Rozmýšľam, prečo sme ešte nehrali v tomto nádhernom areáli u vás vo Vyššom Brodě,“ bilancoval. „Zrejme sme si v rámci kariéry to najkrajšie mesto v Českej republice nechali na ten správny čas, polichotil městu a zazněla píseň Starosta.