Pořádně foukat bude i v úterý

7:32 hod. - České dráhy hlásí i úterý ráno výluky na několika tratích kvůli pádům stromů a následkům orkánu Sabine.

Omezení stále platí na trati 195: úsek Rybník – Lipno nad Vltavou do 12.02.2020 do 12:00 hodin. Také na trati 196: úsek Horní Dvořiště – Summerau do 11.02.2020 do 18:00 hodin. Dále na trati 199: úsek České Budějovice – Gmünd NÖ do 11.02.2020 do 08:00 hodin a na trati 227: úsek Třešť – Telč do 11.02.2020 do 08:00 hodin.

Překážky na trati České dráhy hlásily nad ránem na trati 203: úsek Bělčice – Blatná, trati 220: úsek Roudná – Planá nad Lužnicí, trati 220: úsek Praha-Holešovice – České Budějovice, trati 226: úsek České Velenice – Veselí nad Lužnicí a trati 225: úsek Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice.

Správa železniční dopravní cesty pak upozorňuje na svém webu také na to, že sále nejedou vlaky dopravce GW Train na trati z Čičenic do Volar a Nového údolí. Do půlnoci pak byla předpokládána i uzavírka trati z Polné na Šumavě do Kájova.

7:09 hod. - Bez energií je na jihu 9 500 domácností.



Během pondělního večera se podařilo podle Martiny Slavíkové, vedoucí Koncernové komunikace skupiny E.ON v České republice, snížit počet domácností bez elektřiny o 14 000. "Bez elektřiny je tedy na našem distribučním území přibližně 19 000 domácností," uvedla krátce před 23. h.

Na jihu Čech trvá kalamitní stav. Bez elektřiny je zde v tuto chvíli přibližně 9 5000 domácností.

"Práce v terénu opět začnou v úterý v brzkých ranních hodinách. Počítáme s nasazením maximálních možných kapacit," ujišťuje Martina Slavíková.

7:07 hod. - V úterý prozatím nevyjedou vlaky na žádných pošumavských tratích, které provozuje společnost GW Train Regio a. s. na Šumavě. "Vzhledem k tomu, že ještě stále se nepodařilo odstranit všechny popadané stromy, očekávejte i zítra komplikace při cestování. Vlaky mohou být nahrazeny autobusy nebo rušeny úplně," upozorňují.



Z Horní Plané a Volar dál na Šumavu, do stanic Nová Pec, Černý Kříž, Stožec nebo Nové Údolí, žádné náhradní autobusy nejezdí



Toto varování platí zejména pro tratě na Šumavě č. 194, 197 a 198, tedy ty mezi Budějovicemi a Černým Křížem, Číčenicemi a Novým Údolím a Strakonicemi a Volary.



Aktuální informace najdete na webu společnosti zde (http://www.gwtr.cz/cs/o-spolecnosti/omezeni-provozu). Zároveň se můžete také podívat do systému GRAPP zde (provoz.szdc.cz/grappnv) nebo se informovat na telefonním čísle 733 785 009

7.00 hod. - V úterý 11. února bude podle předpovědi jihočeských hydrometeorologů zpočátku převážně zataženo s občasným deštěm a postupně proměnlivou oblačností. Místy budou přeháňky, nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 3 až 6 °C, na horách v 1000 m kolem bude -2 °C.

Foukat bude čerstvý, přechodně až silný západní vítr o rychlosti 8 až 12 m/s, místy s nárazy 15 až 25 m/s, tedy až 90 km/h, na horách až 30 m/s, tedy až 110 km/h. K večeru bude vítr slábnout.

Čerstvý vítr bude i nadále podle názoru hydrometeorologů působit komplikace v dopravě a energetice. Nebude však tak silný jako předchozí den. Přesto platí výstraha hydrometeorologů před silným větrem, který bude dál páchat škody.

Na horách hrozí místy tvorba sněhových jazyků.

Co je orkán:

Orkán je nejvyšší (dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly větru, zapisuje se jako 12° B. Označuje vítr o rychlosti 32,7 m/s (118 km/h) a více.

Znaky orkánu na souši: Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami.

Znaky orkánu na moři: Vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled.