Dosud se jim ozvali lidé s nabídkou přibližně 550 lůžek a další stále přibývají. „Většinou se jedná přímo o lidi, kteří nabízejí své volné prostory, občas se ozve i nějaký penzion či hotel,“ dodává. Lidé lůžka nabízejí zcela nezištně, neočekávají za ně žádnou úhradu. „Tak ostatně zněla i naše výzva.“

Zatím ubytovali kolem osmdesáti lidí, jejich snahou je hlavně předávat kontakty dál. „Většinou se jedná o rodinné příslušníky uprchlíků, řada z nich tu již nějakou dobu pracuje. Stranou nezůstali ani zaměstnavatelé,“ upřesňuje. Během této spolupráce se podařilo ubytovat už kolem stopadesáti lidí.

„Stále ale čekáme na živelné příjezdy, které teprve přijdou poté, až se vyřeší problém humanitárních koridorů. Skutečný nával teprve čekáme,“ dodává. Nyní už kraje spustily registraci poskytovatelů ubytování.

„Jihočeský kraj spustil registr, kam se mají zájemci přihlásit. Chtějí to řešit centrálně. Znamená to, že pokud sem přijede autobus s uprchlíky koordinovaný státem, rozvezou je do různých krajských měst, kde proběhne registrace. V našem případě se jedná o letiště v Plané v Českých Budějovicích. Tam jim pak ubytování hledají. My jsme na situaci reagovali hned, ještě před tímto spuštěním,“ vysvětluje.

Protože lidé přijížděli z Ukrajiny ještě před startem centrálního registru, služba MAS Krajiny srdce jim rozhodně přišla vhod. „Podařilo se nám vykrýt ten několikadenní prostoj,“ říká. Lidé nabízejí své domy či byty, případně chaty a chalupy.

„Někdo má velký byt a nabídl třeba i sdílení samostatného pokoje v bytě, kde zároveň bydlí se svou rodinou. Víme o člověku, který nabídl svou chalupu, s tím, že na ni bude jezdit o víkendech, ale i přesto ji chce dát k dispozici.“

Také se pustili do shánění bytového vybavení. Hodně jim v tom pomáhá starostka Opařan Andrea Rucká. Na pomoc propůjčila celý kulturní dům. „Slouží jako sklad materiálu, potřeb pro Ukrajince, kteří přijeli a nemají vůbec nic. Lidé tam nosí postýlky, kočárky, autosedačky, nočníky, oblečení a mnoho dalšího potřebného vybavení,“ uvádí.

Podobně funguje také sklad v Čekanicích, který však slouží především jako sklad pro věci odvážené na Ukrajinu. Věci, které na odvoz nejsou vhodné, pak pokračují do skladu v Opařanech. „Odtud je budeme přerozdělovat a rozdávat rodinám, které je budou potřebovat.“

Se skladem má však MAS Krajina srdce velké plány i do budoucna. Dá se totiž předpokládat, že uprchlická vlna jednou skončí, a pokud ve skladu nějaký materiál zůstane, mohly by ho získat například české matky samoživitelky či další lidé v nouzi.

Pomoc však nabízejí i firmy. Patří k mezi ně například táborský výrobce matrací, který je poskytl jednomu z táborských penzionů.

Zároveň se ale už i objevili lidé, kteří chtějí na pomoci pro Ukrajinu parazitovat. „Už k nám dorazila jedna žena, která tvrdila, že ubytovala uprchlíky. Naložila si celé auto věcí. Zjistili jsme ale, že ve skutečnosti jde o sociální případ, který nikoho neubytovává. Budeme to proto řešit například tak, že nám lidé ukáží třeba fotokopie víz. Je to vše teprve v pochodu a musí si to ještě sednout,“ uzavírá Monika Smetanová.

MAS Krajina srdce také zřídila sbírku na transparentním účtu. Částkou 100 tisíc korun na ni přispělo město Tábor, další lidé a firmy dosud poslali ještě 250 tisíc korun.

