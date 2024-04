Bechyňský Skřítkov v bývalé masně v Dlouhé ulici nedaleko náměstí TGM má nádech nostalgie. „Napadlo mě to hned, když jsme se sem před několika lety nastěhovali. Měli jsme dědečka v Jablonci nad Nisou, který měl barák s velkým sklepem. Jako malým nám vypravoval, že tam bydlí skřítci, Pidimajzlíci. Vymýšleli jsme si pak různé příhody s nimi, a tak mě napadlo je oživit a přestěhovat do Bechyně,“ vzpomíná Veronika Vrábková, jejímž záměrem bylo potěšit hlavně děti.

Interiéry společně vyšperkovali do detailů, od nástěnných maleb, přes obydlí i droboučké nástroje. Mezi asi 80 postavičkami jsou i hvězdy jako Karel Gott či Freddie Mercury, anebo přáníplnící písečný skřítek Psamiades známý z britského fantasy seriálu z 90. let. „Samotná výroba postaviček trvala asi třičtvrtě roku. Skřítky tvoříme ručně doma s manželem a maminkou Věrou Rutovou. Jsou ze speciální odlehčené tvrdnoucí hmoty, malovaní akrylovými barvami. Stále máme nápady na rozšíření, ale bohužel nás limituje prostor,“ vysvětluje.

Vlasy mají z různých materiálů. „Většinou používám pravé vlasy, začínala jsem těmi od vlastních dcer. Vedle provozuji ještě kadeřnictví, tam občas něco zajímavého ulovím. Někteří mají kštice i z ovčí vlny nebo králičí srsti, minimálně jsem používala třeba sisal,“ popisuje použité materiály Veronika Vrábková.

Skřítkov v Bechyni má otevřeno od dubna do června a od září do října jen o víkendech a ve svátcích od 10 do 16.30 hodin. O letních prázdninách pak denně od 9.30 do 17.30 hodin. Základní vstupné činí 70, snížené 30 korun, děti do dvou let neplatí nic.