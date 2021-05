Informace se objevila na oficiálním Twitteru Policie. "V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky," sdělila policie.

Podle jihočeského krajského mluvčího Jiřího Matznera dotazy k preventivním opatřením přijímá policejní prezidium. „Je to centrálně řízená operace včetně centrálně řízené komunikace,“ uvedl.

Jak informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej část přijatých opatření je veřejného charakteru, část naopak tajná. „Více informací z taktických důvodů poskytnout nemůžeme,“ podotkl.

Nová informace

V českobudějovických školkách to zatím byla nová informace a žádná bezpečností opatření se tak nepřipravovaly. Jak sdělila ředitelka Mateřské školy E. Pittera Jitka Pešková, o zprávě prvně slyšela po dotazu Deníku.

„Je to pro mě úplná novinka, nikdo mě neinformoval, že bychom měli přijímat zvýšené bezpečností opatření,“ konstatovala s tím, že nic nedorazilo ani do školního emailu, nebo datové schránky. Preventivní opatření zatím nechystá. „Ale začala jsem se trochu bát,“ zmínila ředitelka.

Opatření mají dobré

O nahlášené hrozbě už měla povědomí ředitelka Mateřské školy K. Štěcha, která si informace všimla na sociální síti. „Četla jsem na facebooku, že by některé školce mohla hrozit bomba,“ řekla Petra Waldaufová.

Pokyny k ochraně bezpečnosti dětí a pedagogů taktéž žádné neobdrželi. „Policie nás nevarovala, my máme opatření jasné, pořád zamykáme školku, nepouštíme cizí lidi do areálu ani šaten,“ popsala ředitelka.

Člověk podle ní nikdy nemůže být na takovou situaci připraven, s podobnou zprávou se během své kariéry potkala poprvé. „Opatření, která máme, jsou dost dobré. Ale lidem do hlavy nevidíte, možná nad rámec upozorníme znovu rodiče, aby nevpouštěli do objektu cizí osoby,“ polemizovala s tím, že by měli být zákonní zástupci ostražitější.