Školky dohledávají rodiče předškoláků

Tábor/ANKETA/ – Mateřské školy zpracovávají pro městské úřady přehledy dětí, které letos nenastoupily do předškolního ročníku. Jejich rodičům hrozí pokuta.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Rodiče, jejichž děti nejpozději do letošního 31. srpna dosáhly věku pěti let, je museli povinně zapsat do mateřské školy. Novela školského zákona totiž zavedla povinné předškolní vzdělávání.

Ne všichni rodiče však tuto povinnost splnili.

K začátku školního roku se nepodařilo dohledat 53 dětí z 332 pětiletých Táboráků, na něž se povinná předškolní docházka vztahuje. Podle pracovnice táborského odboru školství Lenky Čížkové však není důvod k panice.

„Značná část z nich nastoupila do jiných než spádových škol, případně do soukromých či církevních,“ upřesnila.

V Táboře je celkem 12 mateřských školek zřizovaných městem, do nichž mohou rodiče své děti přihlásit. Některé fungují jako samostatné subjekty, jiné spadají pod základní školy. Jejich celková kapacita pak stačí pro 1191 dětí.

Předškoláky, kteří nenastoupili do své spádové školy, se nyní městský úřad pokouší dohledat za pomoci mateřských škol.

„Odbor školství oslovil devět mateřských a základních škol jiných zřizovatelů, které se nacházejí na území Tábora. Zjišťujeme totiž nejen zda děti nastoupily do povinného předškolního vzdělávání, ale také do povinné školní docházky,“ sdělila Lenka Čížková. Školy pak odbor školství informoval o jejich povinnosti oznámit přijetí dítěte z jiného školského obvodu jeho spádové škole.

„U základních škol to takto funguje již řadu let, u mateřských škol se letos jedná o novou povinnost, se kterou ještě nemusí všichni ředitelé počítat,“ vysvětlila Lenka Čížková.

Zároveň dostaly školy zřizované městem čas na to, aby sestavily seznam dětí, o kterých se dozvědí, že dochází do jiné školy než spádové.

„Tímto způsobem se nám daří pozvolna redukovat počet dětí, které je potřeba dále dohledat,“ uvedla Lenka Čížková.

V následujícím kroku ředitelé mateřských škol oslovují rodiče a žádají je o podání vysvětlení, jakým způsobem jejich dítě plní předškolní vzdělávání.

K povinnému roku ve školce se musí přihlásit všechny děti bez výjimky. Pokud by zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásil, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše pěti tisíc korun.

Zákon tak chce dosáhnout hlavně na děti ze sociálně znevýhodněných rodin a pomoci jim před jejich vstupem na ZŠ. Pracovníci odboru školství ale naráží na problém, jímž je situace, kdy mají rodiče dítěte hlášený trvalý pobyt na městském úřadě.

„Tito rodiče si poštu nevyzvedávají, jejich skutečné bydliště nikdo nezná. Je problém je kontaktovat,“ uzavřela Lenka Čížková.