Vyhlásili výběrové řízení

Technická specifikace je podle něj zásadní a zatím není zcela hotová. „Rada města v červnu rozhodla o vyhlášení výběrového řízení, které končí 16. července. Poté komise vyhodnotí výsledky, které musí radní projednat. Vítězný uchazeč, poskytne nejen skenovací auto, ale i zmiňovaný software na parkování i přestupkovou agentu,“ shrnul Martin Mareda.

Podle odhadovaného časového harmonogramu, kdy v polovině července dojde k uzavření výběrka a v srpnu výsledek pravděpodobně posvětí radní, by automobil mohl provoz na zkoušku zahájit nejdříve v září. „Nemůžeme předjímat, jak to dopadne, zda dostaneme kvalitní nabídky nebo vůbec nějaké,“ dodával. Do konce roku ale chtějí jezdit alespoň zkušebně. „Ostrý režim odhaduji až na přelom roku,“ konstatoval místostarosta.

Čekají na výsledky analýzy

Kromě auta samotného považuje za důležitou i změnu systému parkování, která nebude snadná. „Aktuálně stále Centrum dopravního výzkumu (CDV) analyzuje současný stav. Díky tomu dojde nejen k vyhodnocení situace, ale k navržení opatření na rozšíření parkovacích míst, například i typu jednosměrka jako v Jordánské ulici,“ připomněl úpravu, kde vzniklo několik nových odstavných ploch.

Analýza CDV má být hotová do konce července, do konce srpna vzniknou návrhy na opatření a na podzim je radnice chce postupně začít projednávat a následně implementovat.

Zastupitele Antonína Snášela (Šance pro Tábor) zajímalo, jestli půjde o pronájem či nákup do vlastnictví města. „Jak to plánujete, koupíte auto i programy, nebo vše bude v pronájmu? Bude se o to starat nějaká firma, nebo to bude ve vlastnictví města,“ upřesnil svůj dotaz.

Skenovací auto má být podle Maredy v pronájmu a provozovat ho budou Technické služby města Tábora. „Druhou částí zakázky, je softwarové prostředí, které chceme koupit a provozovat ho jako město,“ dovysvětlil.