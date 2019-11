Výstava nabídne unikátní dobové dokumenty a materiály, prapory, historické kroje, programové prvky a množství fotografií z činnosti táborské organizace. Významný prostor bude věnován novodobé historii a současnému dění ve středisku Kalich Tábor.

„V posledních letech se podařilo objevit několik naprostých unikátů, jako například dopis profesoru Svojsíkovi od jisté paní Milerové, která se pídí po možnostech zapojení svého syna do skautingu, nebo třeba časopis Psohlavec z roku 1914, kde najdeme úplně první tištěnou zmínku o táborských skautech,“ líčí skautský historik, sběratel a kurátor výstavy Michael Kučera. Oba originály jsou samozřejmě na výstavě k vidění vedle dalších skvostů, jako je například skautská legitimace z roku 1919.

Na instalaci výstavy se podíleli sami skauti. Je díky tomu autentická hned z několika pohledů. Iluzi skautského tábořiště navozují táborové vázané stavby, totemy i stan s dřevěnou podsadou. V neposlední řadě zde najdete Jamboree koutek, věnovaný mezinárodnímu skautskému setkání, kde mívají táborští skauti od roku 2007 pravidelné zastoupení.

Výstavu 100 let skautingu oživí doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek či nového edukačního programu, který muzeum nabídne místním školám od letošního prosince do konce února 2020.

Takže každý z vás „Buď připraven“ navštívit výstavu o táborském skautingu. Potrvá až do konce února, otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách Husitského muzea. Do konce roku 2019 bude přístupná každý víkend od 10 do 17 hodin a mezi svátky totožně s otevírací dobou muzea.

Kateřina Nimrichtrová