Podle místostarosty Martina Maredy (Česká pirátská strana) požádala městská společnost TZMT o příplatek konkrétně 930 tisíc korun. „Navýšení kapitálu vychází z víceprací, které jsou spojeny s výstavbou skateparku. Důvodová zpráva uvádí přesně přehled změn a jednotlivých položek rozpočtu investiční akce,“ zmínil a dodal, že rada města doporučuje usnesení schválit.

Zastupitele Václava Eberta (Šance pro Tábor) zajímala celková suma za stavbu a další podrobnosti. „Zajímá mě, na kolik to celkem vyšlo. To je pořád příplatek sem, příplatek tam. Tak by bylo dobré, kdyby někdo řekl konečnou cenu za toto dílo,“ tvrdil.

Další se do diskuse vložila zastupitelka Soňa Šicnerová (Ano 2011), která uvedla, že na posledním jednání členové finančního výboru neodhlasovali doporučující usnesení. „Za sebe chci jen říci, že se mi nelíbí, jak obrovsky narostly náklady proti projektu. Je to akce vycházející z participativního rozpočtu (PaRo), měnily se nejen částky, ale i lokace či použitý materiál,“ uváděla a zajímala se, zda už jde o konečnou částku. „Musíme dělat smysluplné a efektivní projekty. Ne vyhovět každému, co si usmyslí. Veřejné prostředky jsou omezené,“ tvrdila Šicnerová.