Diváci si navrch, kromě masek, mohli také vychutnat různé vtipné scénky, které se odehrávaly na alegorických vozech. Patřilo mezi ně například vystoupení Labutí jezero Balšoj těatru, vyzdobeného rudými hvězdami a nápisem Dnes u nás, zítra u vás, či hromadný útok molů z korby dalšího z vozů.

Mezi řezníky a uzenáři se obratně proplétal výběrčí daní, a kasíroval. Daň z tepla, ze zimy, za dýchání, zkrátka ze všeho. Aspoň, že cirkusoví klauni na voze symbolizujícím poslaneckou sněmovnu, zůstali pevně uzavřeni v kleci.

Hastrman Brekeke nestihl ze 45 masopustů pouze dva. "Jednou jsem byl na vojně a podruhé marodil. Jinak jsem stihl všechny. Ze začátku, jako dítě, jsem jenom doprovázel průvod, později i pomáhat s organizací," vysvětlil hastrman Vladimír Vančata ze Skalice.

To dalajláma jich stihl zatím jenom kolem dvacítky. "Chodím pravidelně asi od pěti let. Připravovat scénky začínáme zhruba tři týdny před masopustem. Téma vždy vybíráme na srazu kmotrů, to jsou organizátoři jednotlivých scének. Včera bylo Matěje, a letos na podzim nás čekají volby, tak jsme se rozhodli to spojit. Zájem diváků nás těší, loni jich přišlo okolo patnácti set, letos to odhaduji podobně," upřesnil tehdy Martin Brt z Rybovy Lhoty.