Údolní nádrž Jordán, jejíž kořeny sahají do roku 1492 a dnes slouží mimo jiné k rekreaci, se přes léto potýká s problémy s kvalitou vody. Snižují ji sinice, voda je zelená a nevhodná ke koupání. Jedním z opatření, které postupně zvýší čistotu vody v Jordánu, je srážecí stanice fosforu na jejím přítoku. Vysoké množství fosforu, které se do nádrže dostává Košínským potokem, je příčinou, proč voda v Jordánu v koupací sezoně takzvaně kvete.

Podle vědců je v průměru v Jordánu 20 až 40 mikrogramů fosforu na litr, maxima jsou dokonce 80 mikrogramů. Pro rekreační využití je ideální hodnota pod 20 mikrogramů na litr. Město Tábor nechalo srážecí stanici vybudovat nedaleko dálnice D3 a blízko příměstské části Stoklasná Lhota. „Začátkem února si město převzalo hotové dílo. Zhruba na konci března začne stanice naplno fungovat. Investice přišla městský rozpočet na 5,5 milionu korun," uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Táborský malíř Teodor Buzu obdržel od moldavské prezidentky ocenění za své dílo

Místostarosta Tábora Radoslav Kacerovský vnímá výstavbu srážecí stanice jako jednu z priorit, která kvalitu jordánské vody změní. „Rád bych ale podotkl, že srážení fosforu není všelék, kvalitě vody pomůže výrazně, ale ne maximálně. Dokončením stanice opatření na Jordánu rozhodně nekončí. O dalších krocích budeme veřejnost informovat," uvedl Radoslav Kacerovský.

Na levém břehu Košínského potoka vyrostl kontejnerový objekt. Největší část kontejneru zaujímá nádrž na srážedlo, a to v objemu 12 m3. Jsou zde i dvě dávkovací čerpadla. Speciální technologie zahrnuje dávkování a měření. Z kontejneru vede dávkovací potrubí do Košínského potoka, který natéká nejdříve do Malého Jordánu. Další součástí technologie je měření průtoku vody, teploty a pH v Košínském potoce na odtoku z nádrže Malý Jordán. Hodnoty o aktuálním průtoku vody odcházejí automaticky do řídící jednotky srážecí stanice a po jejich vyhodnocení se online dávkuje množství srážedla. Dávkování se tedy řídí průtokem.

Zvládnout ledovku není jen tak. V Táboře na ni použili 25 tun soli

Stanice je plně automatická, nutná bude jen občasná fyzická kontrola, doplňování srážecího koagulantu a paliva do elektrocentrály. Úplně bez dohledu ale stanice nezůstane ani v době, kdy bude pracovat sama. Město Tábor upozorňuje, že u kontejneru je umístěna fotopast.

Podle odborníků z Biologického centra Akademie ČR a ze společnosti Photon Water Technology se čistá voda bez sinic určitě v nádrži neukáže ihned, určitě ne naplno tuto sezonu. „Kvalita se projeví postupně, nejprve na Malém Jordánu. Nějakou dobu trvá, než se povodí srážedlem prosytí. Obdobné zkušenosti se ukázaly po instalaci srážecí stanice na Brněnské přehradě," vysvětlil Luboš Dvořák.

Vědci už dříve doporučili městu několik opatření proti zhoršování kvality vody: vybudování srážecí stanice fosforu, regulaci složení rybí obsádky, jednání s obcemi v povodí ohledně výstavby čističek s terciálním stupněm čištění odpadních vod.