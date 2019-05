Od počátku května je na soběslavském hřbitově rušno. Začala totiž rekonstrukce obřadní síně, kterou financuje město.

To vysvětlil místostarosta Pavel Lintner. „Žádný vhodný dotační titul nebyl vyhlášen,“ upřesnil.

Autorem projektu je architekt Jaromír Kročák, který stojí i za novou vizáží náměstí Republiky.

Upraví interiér, přestaví nevyužívané prostory, historický ráz i architektonické prvky objektu zachovají.

TOALETY CHYBĚLY

Vzniknou i bezbariérové toalety. „To jistě uvítají návštěvníci hřbitova, protože budou přístupné i mimo konání obřadů,“ objasnil.

Věra Věchetová, která se tu stará o rodinný hrob, nové WC oceňuje. „Je to výborný nápad. Obchod s květinami se také hodí. Musela jsem je kupovat jinde. Snad budou mít i řezané,“ doufá.

Změny se dočká zázemí a navýší i kapacitu. „V minulosti se často stávalo, že prostor nestačil většímu počtu pozůstalých. Úpravy tak zajistí zvýšení kapacity díky vybudování dvou bočních přísálí, která budou propojitelná s hlavní síní,“ popsal místostarosta.

Původně smuteční hosté vstupovali po předsazeném schodišti, které nahradí kamenné masivní stupně.

Přibude i boční ocelová rampa pro invalidy. „Důležité je vybudování bezbariérového vstupu, místnosti pro pozůstalé nebo místnosti pro výstav zemřelého,“ upozornil Pavel Lintner.

Katafalk zůstane na stávajícím místě, pouze ho upraví a opatří novým zdvihacím zařízením.

ZRUŠÍ MÁRNICI

Na vstup naváže chodba, ze které bude přístupný jak katafalk tak prostor pro výstav zesnulého. Chodba vznikne v podstatě díky zrušení původní márnice. Z ní bude také přístup do zázemí obřadníka s kanceláří a místnosti pro pozůstalé, kterou vybaví velkorozměrovým proskleným oknem.

NÁHRADNÍ MÍSTA

Během rekonstrukce se veškeré smuteční obřady konají v obřadní síni táborského krematoria nebo v kostele sv. Marka v Soběslavi.

Návštěvníci hřbitova už jsou zvědaví na finální podobu, to potvrdil i Josef Novotný. „Zajímá mě, jak to bude vypadat. Nepamatuji si, zda by se tu někdy něco opravovalo. Naposledy asi instalovali automatické zamykání vstupní brány,“ vybavil si.

Rozpočet je 14 milionů korun a hotovo má být do konce října. „Pokud se neobjeví neočekávané technické komplikace, předpokládáme dodržení tohoto termínu,“ ukončil Pavel Lintner.