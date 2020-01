Dominantní cílová brána Intersport se tak rozkročila přes jižní část okruhu vedle dočasného stanového městečka s prostory pro prezenci závodníků, šatnu, ozvučení, promítání a občerstvení.

Kromě tohoto servisu dostali závodníci luxusní prostor pro rozcvičení a vyklusávání bez nutnosti přebíhat vozovku. Větší prostory nabídly i plochu pro několik vystoupení místních roztleskávaček pod vedením Milušky Moravcové a šermířské skupiny Jezerničtí páni. Po celou dobu registrace, závodu a vyhodnocení kategorií dětí navíc bavil všechny přítomné kouzelník Pet.

Program pro mladé závodníky, rodiče i nezainteresované diváky začal ve 21 hodin. K prezenci dorazilo celkem 31 dětí, jež se pak utkaly na okruhu náměstí o originální medaile, diplomy a věcné ceny od sponzorů závodu. V kategorii do 10 let (450 m) byl nejrychlejší Antonín Stibor ze Soběslavi (01:32) před Přemyslem El Karibem z Prahy (01:38) a Karlem Ellederem z Veselí nad Lužnicí (01:42). Ze starších dětí 11 – 14 let (900 m) doběhl jako první Richard El Karib (02:54) před Danielem Štěpánkem ze Soběslavi (03:03) a Jakubem Dohnalem z Tábora (03:04). Nejmladší účastnicí byla Isabellka Dobiášová ve věku 2 let a 10 měsíců.

Kromě borců na stupních vítězů dostali svou medaili a sladkou odměnu všichni účastníci běhů v dětských kategoriích. Pořadatelé se s nimi rozloučili ohňostrojem ve 22:40 hodin, který kvůli dětem přesunuli z obvyklého nočního času.

Po odchodu dětí „do hajan“ zaplnilo po 23. hodině náměstí Republiky 122 účastníků hlavního závodu se svými doprovody a fanoušky. Po registraci, případném občerstvení a šermířské show se všichni vydali na start u brány podniku Motor Jikov v Zátkově ulici. Tam pořadatelé oproti předchozím ročníkům přesunuli startovní bránu Decathlon. Startovní výstřel zazněl přesně o půlnoci na Silvestra a prvnímu borci bouřlivě tleskalo soběslavské náměstí o 6 min. a 39 sekund později. Absolutním vítězem se stal Patrik Bouška z Chyšek (06:39), kterého na stupně vítězů kategorie muži do 25 let doprovodili David Politzek ze Srubce (06:49) a Jakub Hes z Chýnova (06:53).

Ve starší kategorii mužů 26 – 45 let zvítězil Jaromír Habara z Veselí nad Lužnicí (06:52) před Pavlem Kopáčkem z Bežerovic (06:56) a Janem Kaprálem z Klenovic (07:14), který mezi muži zachraňoval medailovou pozici pro domácí. Nejstarší muži nad 46 let si rozdělili medaile v pořadí Jiří Hergesell z Vračkovic (07:31), Jan Habara z Veselí nad Lužnicí (08:07) a rovněž veselský Radek Hruška (08:29).

Mezi ženami běžely nejrychleji vítězky dvou různých věkových kategorií ve shodném čase 08:41 min. Cenné kovy si tak rozdělily ženy do 25 let v pořadí Lucie Píchová z Prahy (08:41), Kateřina Nováková z JCC Musher Clubu (08:48) a Anežka Pecháčková z Debrníku (09:33). Ženy v kategorii 26 – 45 let pak doběhly v pořadí Renata Kotápišová z Prahy (08:41), Eva Oupicová z Tábora (09:29) a Monika Píchová z Prahy (09:43). V kategorii žen nad 46 let se o vítězství utkaly pouze 2 účastnice, z nichž rychlejší byla Jitka Pecková z Tábora (09:25) před Dominikou Pincovou ze Soběslavi (11:04).

Bohatě obsazená byla letos i kategorie družstev (10 týmů), v níž pořadatelé hodnotí spíše umělecký dojem. Zaujala především „Stonožka“ spolu s „Vílami mámení“ a „Noemovou archou“. A úžasní byli „Soběslavští andělé“ s prvním handicapovaným účastníkem v historii tohoto závodu Michalem Holcem, který celou trasu absolvoval na invalidním vozíku. Respekt!

33. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi pořádal SK Viktoria Tábor spolu s Veteran Car Club Soběslav a dobrovolnými nadšenci s podporou města Soběslav. Hlavní závod měřil 2019 metrů a běžel se na suché trati v bezvětří při teplotě +1°C. Celkem se ho zúčastnilo 153 běžců a 1 pes.

Pořadatelé děkují všem běžcům, divákům a sponzorům, bez nichž by se závod neuskutečnil v podobě skvělého podniku s báječnou atmosférou, kterou tradičně všichni oceňují. Doprovodný program a občerstvení využila rovněž početná skupina diváků.

Všem děkujeme za účast a spolupráci a těšíme se za rok na ročník s pořadovým číslem 34.

Petr Čáp