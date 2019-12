Převážná většina programu se tentokrát odehraje na zrekonstruovaném náměstí Republiky. Účastníci se mohou těšit na občerstvení i kulturní program.

Zahájení začíná ve 21 hodin, děti do 10 let startují ve 22 hodin, starší od 11 do 14 let o čtvrt hodiny později. Hlavní závod pro dospělé na 2019 metrů bude zahájen úderem půlnoci.

Poprvé v historii běhu je start i cíl u kašny.

ČASOVÝ HARMONOGRAM Prezentace běžců dětských kategorií od 21.30 hodin.

Prezentace běžců dospělých kategorií od 22 hodin.

Start závodu dětí do 10 let (450 m) ve 22 hodin.

Start závodu dětí 11 - 14 let (900 m) v 22.15 hodin.

Start hlavního závodu dospělých ve 24 hodin.

Restaurace V Růžku přichystala občerstvení a dostatek teplých i studených nápojů pro závodníky i diváky. Nebude chybět ani doprovodný program v podobě vystoupení roztleskávaček pod vedením Miluše Moravcové, skupina historických šermířů Jezerniční páni a možná přijde i kouzelník Pet.