V podvečer a hlavně v první polovině noci se předpokládá průměrná rychlost větru 5 až 10 m/s, v nárazech očekává naměřené hodnoty kolem 20 m/s. Nejrychlejší však bude vítr ráno a dopoledne následujícího dne s přechodem frontálního systému spojeným s hlubokou tlakovou níží. "Zesilovat bude vítr směrem ze západu," uvádí hydrometeorolog. Očekává naměřené hodnoty 8 až 13 m/s, později 15 až 10 m/s, nárazy budou mezi 20 a 30 m/s a přesáhnou i třicítku. Na horách dosáhnou rychlosti 35 m/s. S večerem se situace uklidní. Hydrometeorologové předpovídají sílu větru 5 až 8 m/s.

Takový vítr je podle Václava Kubišty neobvyklý, nevyskytuje se ani každé dva roky. Jeho kolega hydrometeorolog Daniel Maňhal shrnuje: "Bude opravdu silně foukat, počasí bude, řekl bych nebezpečné.“ Varuje též před může problémy v dopravě, výpadky energie a popadanými dráty vysokého napětí. Podle Václava Kubišty bude vítr nejsilnější na horách, zasáhne ale celé území jižních Čech. V souvislosti s blížícím se orkánem vydá Český hydrometeorologický ústav výstrahu s tipy, jak se mají lidé chovat a čeho se mají vyvarovat. "Nejlepší bude nevycházet a být doma. Pokud máte na zahradách předměty jako prázdné popelnice, které by mohly odlétnout a způsobit škodu, doporučuji je upevnit," radí Václav Kubišta.

Podle policejní mluvčí Venduly Matějů jsou hasiči na počasí připraveni. Nepovažují však situaci za výjimečnou. "Budeme ve standardním počtu jako každý den," uvádí.

Za standardní událost považují situaci podle Jana Štíchy, ředitele Správy a údržby silnic v Českých Budějovicích, i silničáři. "Uvidíme, co se stane, konec světa neočekáváme," říká. Zaměstnanci, kteří by jezdili se sypači, budou nyní k dispozici k odřezávání spadaných stromů. Podle náměstka provozního úseku Jana Vykouka jsou silničáři na špatné počasí připraveni, i když počítají se standardním obsazením. "Máme dispečery a lidi na pohotovost budou vyjíždět do terénu," plánuje. Hasičům Správa a údržba silnic pomáhá s odklízením stromů a zavírá komunikace.

V souvislosti se silným větrem se vyjádřil i ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. "Situaci od soboty detailně monitorujeme. Jsme v trvalém kontaktu s drážními hasiči, silničáři, letovým provozem, provozovateli přenosové soustavy i energetiky," ujišťuje ministr. Co odborníci radí? "Jsou v pohotovosti a upozorňují veřejnost, aby lidé při cestování byli opatrní. A pokud to jde, zajistili si například svoje mrazáky, ledničky, nabili si počítače, telefony aj. To samozřejmě preventivně, kdyby vítr pokácel stromy nebo poškodil rozvody a došlo k výpadku proudu," dodává ministr. O