Přejít v Dasném nebo u Sedlce silnici na trase České Budějovice – Písek je hazardem se životem.

Chystají se proto změny, které prospějí bezpečnosti chodců a konec konců i řidičů. A budou se týkat nejen několika kritických míst, ale celého úseku. Ten se podle Niny Ledvinové, tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, promění na uspořádání 2 + 1.

V současnosti už se předělává komunikace u Sedlce, kde vzniká i nadchod. Ve stavebním řízení je příprava obchvatu Dasného a Češnovic. Podle Jaroslava Havla, starosty Pištína pod který Češnovice patří, si zklidnění dopravy lidé z dotčených vesnic přejí dlouhá léta. „Posledně vyšlo při sčítání dopravy 18 000 vozidel,“ naznačuje Jaroslav Havel jaká je intenzita provozu na frekventovaném tahu. „Přes jeden přechod v Češnovicích musejí chodit všechny děti při cestě do školy,“ ilustruje vzápětí Jaroslav Havel, čím jsou kolony vozů uvnitř obcí nebezpečné.

Jak bude za pár let vypadat silnice mezi Českými Budějovicemi a Pískem, to nyní ukazují práce u Sedlce. Kromě nadchodu zde také vzniká třetí jízdní pruh, který doplní stávající dva.

Podle Niny Ledvinové, tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) by mělo rozšíření komunikace na několika místech na uspořádání 2 + 1 vyjít na více než jednu miliardu korun bez DPH. Aktuálně se předpokládá, že doplněné pruhy budou dlouhé jeden až dva kilometry. Ve stoupáních by mohly být i delší. „Oddělení protisměrných pruhů předpokládáme dělicími čarami. Mezi nimi pruh v zelené barvě o šířce půl metru. V místě střídání pruhů budou navrženy plastové sloupky,“ přibližuje bezpečnostní podrobnosti chystaných změn Nina Ledvinová.

Trasa mezi Českými Budějovicemi a Pískem je rozdělena na čtyři úseky. S předstihem už se mění silnice u Sedlce. Po dlouhém úsilí obce se u Sedlce staví nadchod nad silnicí z Českých Budějovic do Písku, která se také rozšíří o jeden pruh. Akce potrvá do října.

Samostatně se pak připravuje obchvat Dasného a Češnovic, jehož realizace by mohla začít v roce 2022 a skončit v roce 2025. Obchvat by měl vyjít na 1,9 miliardy bez DPH, protože třeba k Češnovicím povede od Českých Budějovic čtyřpruh. Předpokládá se, že na tomto úseku by mohla být dovolena rychlost až 110 kilometrů v hodině. U Češnovic pak má vzniknout mimoúrovňová křižovatka.

Pro zbytek trasy mezi jihočeskou metropolí a Pískem se nyní podle Ireny Šulistové, vedoucí výstavby českobudějovické správy ŘSD, pracuje na podkladech pro stavební řízení. Všude už jsou třeba hotové geologické průzkumy. Rozšíření čtyř úseků komunikace mezi Pískem a Pištínem se aktuálně předpokládá v letech 2024 – 2027.