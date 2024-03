Rekonstrukci zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli nadlimitní hlukové zátěži. Podle Adama Kolouška z ŘSD se má pracovat podél silnice I/20 na třech místech. Dvě ze stěn se nacházejí ještě před křižovatkou výpadovky s Husovou třídou, třetí pak navazuje přímo za křížením silnic.

Práce na protihlukových stěnách podél silnice I/20 v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Během stavebních prací dojde k demolici stávajících protihlukových stěn na více než 260 metrech. Na jejich místě budou následně vybudovány stěny nové, které budou současně prodlouženy a navýšeny na výšku tři nebo čtyři metry,“ uvedl Adam Koloušek. Nové stěny budou neprůhledné, ale v jednom místě i průhledné. Po dobu provádění rekonstrukce dojde na silnici I/20 k omezení provozu a po celé délce stavby bude na výjezdu z města provoz veden pouze jedním jízdním pruhem.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede rekonstrukci společnost STRABAG Silnice a. s. za cenu 18 milionů korun bez DPH. Práce jsou na místě plánované do druhé poloviny června.

Další uzavírky v regionu

V Budějovicích je třeba počítat také s uzavírkou ulice U Elektrárny. Kvůli instalaci VN kabelu zůstane úplně uzavřena od 5. března do 28. června pozemní komunikace v ulici U Elektrárny mezi Vrchlického nábřežím a ulicí Mánesova. Jedná se o akci společnosti E.ON v rámci posílení sítě podzemním vedením mezi rozvodnami od Mladého do středu Budějovic v celkovém úseku 2,5 kilometru. Objízdná trasa není stanovena. Bezpečný průchod pro chodce bude zajištěn, což platí i pro svoz odpadu.

Úplně uzavřena je také silnice z Rudolfova do Lišova poblíž Jivna. Kvůli stavbě obchvatu Lišova není možné projet z Rudolfova na Lišov a naopak, objízdná trasa je stanovena po silnici I/34 a nejlépe je využít návazně v Budějovicích Okružní ulici a Rudolfovskou.

V jihočeské metropoli budou až do 17. května trvat uzavírky v ulici A. Trägera v Kněžských Dvorech a nadále je uzavřena také Trocnovská ulice v Husově kolonii. V obou místech se pracuje na inženýrských sítích.

Na Budějovicku je třeba počítat ještě s omezením pro nákladní dopravu v Týně nad Vltavou, kde se rekonstruuje most přes Vltavu. Náhradní dřevěný most je pouze pro omezenou tonáž, pro osobní automobily a veřejnou dopravu. Nákladní auta musí volit trasu přes Veselí nad Lužnicí, D3 a České Budějovice. Rekonstrukce mostu přes Vltavu má trvat do léta.