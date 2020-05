„V rámci přechodů techniky na letní provoz se převážně zaměřujeme na promazávání jednotlivých dílů. Zvláště u podvozku je to hodně důležité, protože jeho součástí je spousta malých částí systému jištění vezeného člunu a také kladek, které musí správně fungovat,“ přiblížil priority technické údržby zástupce velitele 2. pontonové čety pontonové roty rotmistr Jaroslav Lazorišák.

K tomu ještě dodal, že je u SP5 potřeba provést také kontrolu brzd a brzdného obložení, elektrifikace a osvětlení.

Tato technika je určena pro přepravu a spouštění člunu na vodu a jeho vytahování zpět na podvozek. Člun se spouští a vytahuje navijákem tažného vozidla jedním nebo dvěma lany, podle druhu navijáků. „V pontonové mostové soupravě PMS je podvozek tažen za automobilem s pobřežním dílem nebo za vozidlem s úplnou pokládkou vozových desek," upřesnil Lazorišák. Celkem je podvozků u pontonové roty 12 kusů. Na rozdíl od vozovkového automobilu, které jsou jen 3.

Jedinečná technika

Nákladní automobil Tatra 815 je upraven pro pokládání a vyzdvižení dvou pásů deskové vozovky, která má umožnit průjezd těžších vozidel v málo únosném terénu. "V našem případě se jedná o jeho využití v přístupu ke břehu nějaké vodní plochy. Tím, že zhutní půdu, můžou tam pak přijet vozidla, která spouští jednotlivé pontonové díly, neboli díly plovoucího mostu,“ popisuje hlavní funkci této jedinečné techniky vedoucí praporčík pontonové roty 152. ženijního praporu nadrotmistr Miloslav Čeleda.

Sedm vojáků a řidič

Pokládanou vozovku tvoří dva pásy, každý o čtyřiceti deskách. V přední části rámu je umístěno zařízení, které umožňuje zpětné vyzdvižení a složení kovových dílů koberce do kazetových zásobníků. Každá deska je dlouhá přibližně jeden metr. Když by se celý pás natáhl, mohl by tak vytvořit vozovkový pás dlouhý více jak 40 metrů. „Tuto techniku obsluhuje celkem sedm vojáků plus jeden řidič. Každý má tady svoje úkoly. Jednotlivé části se postupně navádějí do ukladače a pomocí stahovacích pásů se sami skládají pod vozidlo a vytváří tak cestu. Na druhé straně se zase ty jednotlivé díly vrací zpátky," dodává vedoucí praporčík.

Zajímavé na této technice je také to, že v případě války se celá plošina i s vozovými pásy může sundat a Tatra se pak může využít jako klasické nákladní vozidlo - tahač. Součástí výbavy T 815 VOZ je totiž jak plachta na zakrytí korby, tak i bočnice.

Zuzana Králová