Rychlé rande už navštívily tisíce klientů, lásku si prý našlo až 90 procent z nich. Heslo agentury, která se pyšní šesti stovkami pozitivní recenzí, je trefné: „Kdo nechce být sám, přijde rychle k nám“.

Rychlé rande neboli Speed Dating vymyslel americký rabín Yaacov Deyo, aby tím zvýšil počet židovských svateb. Tento způsob seznamování se brzy rozšířil do dalších států a je čím dál tím oblíbenější.

Nápad přenést tento druh seznamovacích akcí na jih Čech měl syn Aleny Krátoškové Lukáš, když v televizi viděl, jak je rychlé rande populární v Americe. „Byl by to dobrý podnikatelský záměr. Mně i mladšímu synovi Honzovi se nápad zalíbil,“ říká Alena Krátošková, jak 1.dubna 2014 založili seznamovací agenturu Rychlé rande.

Jak to v praxi funguje?

Zdroj: Se svolením Rychlé randeAlena Krátošková: Klienti se přihlásí, čímž se dostanou do pořadí. Když máme termín akce a volné prostory, které si ve městech pronajímáme, zavoláme přihlášeným klientům a termín jim sdělíme. Opravdu nás moc těší, když si zájemci o účast třeba vyměňují směny nebo berou i dovolenou, jen aby se mohli zúčastnit. Když jim termín vyhovuje, zaplatí vstupní poplatek, tím si zarezervují místo. Akci zorganizujeme a všechny klienty na ni připravíme. S každým mluvím telefonicky čtyřikrát až osmkrát, podle jejich potřeby. Snažím se poradit, aby účast byla co možná nejúspěšnější. Na akci se seznamuje 14 až 18 žen se 14 až 18 muži. Vždy musí být přesný počet. Ten se odvíjí od velikosti pronajatých prostor nebo i věkových kategoriích. Ve starších kategoriích bereme méně párů, aby to pro ně bylo komfortnější.

Čím je Rychlé rande výjimečné?

Hlavně tím, že se nezadaní seznamují se svými protějšky osobně. S každým si pět minut povídají. Za tu dobu stačí přeskočit jiskra, zafungovat chemie, zjistí, které protějšky se jim líbí, jsou jim sympatické, mají společné zájmy nebo koníčky. V dotazníku si všichni na akci zakroužkují ty protějšky, se kterými se chtějí dál seznamovat. My ty dotazníky ještě ten den vyhodnotíme, druhý den jim všem zavoláme a těm, kteří se vzájemně zakroužkovali, předáme na sebe telefonní čísla. Ti se hned mohou zkontaktovat a pokračovat v randění. Protože máme věkové kategorie 20 až 35 let, 30 až 45 let, 40 až 55 let a 50 až 65 let a v nich 15letý věkový rozdíl, mohou si klienti vybrat jak mladší, tak i starší protějšky, což jim vyhovuje. Pouze v Táboře máme ještě mimořádnou kategorii 60 až 78 let. Těší nás také, že po skončení akce už odchází několik klientů v páru. Jiskra přeskočí hned na akci.

Nemáte strach z konkurence, tedy z online seznamek?

Strach nemáme. K nám právě chodí i hodně lidí zklamaných z internetových seznamek. Seznamovat se osobně je pro ně nejlepší a nejrychlejší. Během akce si vyberou protějšky, které je zaujaly. A s těmi, které si v dotazníku nezakroužkují, nemusejí absolvovat zbytečné rande. Je to obrovská úspora času. Hlavně se navzájem vidí. Proto je Speed dating tak vyhledávaný. Spousta lidí považuje akci za hezký zážitek. Máme hodně přihlášených zájemců ve všech městech, tudíž i delší čekací doby. Jsme rádi, že klienti čekají. A když jim zavoláme i za několik měsíců, že jsou na řadě, tak nám děkují, že jsme na ně nezapomněli. To je moc příjemné a takových lidí si opravdu vážíme. Chápou, že zorganizovat takové akce je hodně časově náročné.

Co se v seznamování za deset let vaší praxe změnilo?

Za těch deset let se změnilo hodně. Dříve, když jsme začínali, tak měli lidé více času a možností, jak se seznámit. Online seznamky, ale i zábavy nebo diskotéky. Trvalo delší dobu, než jsme naplnili kategorie. Nyní je spousta klientů pracovně vytížená a nemají čas ani možnosti osobního seznámení jinou formou, než je Rychlé rande. Proto nám poslední roky přibývá spousta klientů, kteří vyžadují více osobní péče, aby byli v hledání lásky úspěšní. Během organizace jedné akce tak provoláme kolem 60 hodin. To dříve v takové míře nebylo. Když jsme začínali, klienti se přihlásili do nejbližšího města a tam se akce zúčastnili. Postupem let začali navštěvovat akce i ve dvou nejbližších městech a vybrali si, odkud jim protějšek více vyhovoval.

Dnes už je běžné, že se přihlásí do dvou i tří měst a vybírají podle mentality. Máme spoustu dlouhodobých vztahů i svateb, kdy každý z páru pochází z jiného kraje. Doba zkrátka pokročila. Také v posledních letech přibývá klientů, kteří jsou věkem na rozhraní námi nabízených věkových hranic, například dámě je 42 let a zúčastní se kategorie 30 až 45 i 40 až 55 let. Tito lidé tvrdí, že z většího počtu protějšků se jim lépe vybírá ten pravý, což je určitě pravda. Před šesti sedmi lety byli pánové více romantičtí a více se snažili dámy okouzlit. Poslední roky už u mužů tato snaha opadá. Dámy zase nemívaly tak přehnané nároky na pány jako nyní. Je to zřejmě tou uspěchanou dobou.

Jaké jsou výhody seznámení přes vás?

Je to právě naše snaha každému klientovi poradit. Za naši desetiletou praxi už jsme nasbírali spoustu zkušeností, které klientům předáváme. A hlavně na našich webových stránkách si může každý už dopředu přečíst, čeho by se měl při seznamování vyvarovat. Čtou to nejen naši klienti, ale i lidé z různých koutů republiky. Pak nám volají a děkují nám, že jsme jim otevřeli oči, protože opakují neustále stejné chyby, na které je nikdo dosud neupozornil.

Co jsou klíčové faktory pro podnikatelský úspěch v této branži?

Dělat svou práci s láskou, snažit se pomáhat druhým a nevidět za tím jen zisk. Na tom si, myslím, ztroskotalo hodně konkurenčních seznamek, které se za těch 10 let objevily.

Můžete popsat nějaké veselé příběhy, zážitky ze seznamování vašich klientů?

Máme obrovskou radost, že nám klienti posílají fotky ze svateb a fotky narozených miminek. Svatby ani miminka už nemáme šanci spočítat, ale máme troje dvojčátka. Také nám přicházejí fotky z dovolených, přání k Vánocům a Velikonocům, dokonce jsme stále v kontaktu i s některými klienty, kteří s námi před deseti lety začínali. Jsme rádi, že se nám klienti vrací, i po letech, když se rozejdou. Anebo že nás doporučují kamarádům a známým.

Příklady úspěšného seznámení:

Paní s pánem se znali odmalička, vyrůstali na vesnici v rodinných domech vedle sebe. V dětství si spolu denně hráli, chodili do stejné základní školy. Pak paní studovala střední školu a pán učiliště, oba v sousedním městě, v Českých Budějovicích. Byli kamarádi. Paní se vdala a odstěhovala se do jiného kraje, i pán se oženil a také se přestěhoval do jiného kraje. Šest let se nepotkali. Když přijel za rodiči pán, paní tam nebyla. A obráceně. Celou dobu se míjeli. Paní se narodila holčička a pánovi také. Časem se oba rozvedli. Další vztahy jim nevycházely, a tak se jednou přihlásili na Rychlé rande. Zafungoval osud. Oba se přihlásili do stejného města, do stejné věkové kategorie a ještě na stejný termín. Z akce spolu odešli, přestěhovali se k sobě, vzali se a narodil se jim chlapeček.

Další paní bylo 73 let, když jí dcera na Rychlé rande přihlásila. Byla několik let vdovou. Pánovi bylo v té době 76 let a dostal dárkový poukaz. Také vdovec. Na akci v Táboře je posadili k jednomu stolu, prý se k sobě na první pohled hodili. Pán pozval po akci paní na večeři a od té doby se nějakou dobu stýkali, jezdili spolu na výlety, chodili do divadla. Po roce pán požádal paní o ruku na dovolené a vzali se. Říkali, že není na co čekat. Dodnes pořadatelům Rychlého rande posílají fotky z dovolených a děkují jim, že bez nich by se nikdy nepotkali. Každý byl totiž z jiného kraje, pán z Benešova a paní z vesničky u Třeboně.

Jiná paní se zúčastnila Rychlého rande v Táboře šestkrát, pán čtyřikrát. Z toho se třikrát na akci vzájemně seznamovali, nikam to ale nevedlo. Až napočtvrté údajně přeskočila jiskra a poznali, že jsou si souzeni. Organizátoři se jich ptali, proč to nevyšlo už napoprvé. Shodli se, že to v nich muselo dozrát. Vzali se a mají spolu dvě děti.

Pán s paní spolu chodili na základní školu v Plzni, byli spolužáci. Po ukončení školy se jejich cesty rozešly, oba vstoupili do manželství, měli děti a rozvedli se. Na třídní srazy paní nejezdila, bydlela na druhém konci republiky. Neviděli se přes 20 let. Při jedné návštěvě u rodičů v Plzni ji maminka přemluvila, aby se na Rychlé rande přihlásila. Pána přihlásil kamarád, dal mu dárkový poukaz. Přišli do stejné kategorie na stejný termín. Poznali se, po skončení Rychlého rande spolu odešli a už spolu zůstali.

