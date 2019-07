V neděli po 19. hodině začal žánrově lákavý koncert na městském koupališti. Kapela Domácí výroba aneb Pecky všecky přilákala desítky posluchačů všech věkových kategorií. Podle kytaristy, zpěváka a zároveň uměleckého ředitele festivalu, Petra Hanzlíka, to byla výhradně pánská jízda. „Kdysi býval tento koncert zván jako mimořádný a teď jsme rádi, že je řádný,“ zavtipkoval.

KAPELA S PŘESAHEM

Soběslavskému obecenstvu představil ansábl v jehož čele stojí jako kapelník. „Dnes jsme hráli ve složení zpěv a kytara Ondřej Škoch, Milan Matoušek a Adam František Hanzlík. Za klávesami seděl Michal Šubák, svou steelkytaru rozezněl Jindřich Kocourek, premiéru s námi v Soběslavi měl kontrabasista Petr Tichý a jako vždy na bicí zahrál Jan Linhart.“

Došlo na známé písně jako Až mě andělé zavolají do nebe, Knocking on Heaven´s door či Blues folsomské věznice i autorské skladby. Pomalé i svižnější tóny 60. let až po současnost na pomezí rocku, blues, jazzu i country, vše svěží a s chutí podané. „Věřím, že si s námi všichni zazpíváte a třeba i šoupnete křápem,“ podotkl během open-air, který měl podle něj jediný účel, a to aby se pobavili návštěvníci i členové kapely.

FESTIVAL SE LÁME

Festival komorní hudby má téměř polovinu z 12 koncertů za sebou, výjimečný je například i tím, že se koná v sedmi různých prostorách.

Lákavá je nabídka i dalších dní. V úterý v 19 hodin se v soběslavském kině návštěvníci vydají s projektem Bardolino na cestu kolem světa za 80 minut. Ve středu v 19 hodin začně Večer s cestopisem Karla Čapka Výlet do Španěl ve víru flamenca v Galerii sv. Marka. Ve čtvrtek tamtéž a ve stejný čas uslyší a uzří publikum Wihanovo kvarteto.

V pátek v 11 hodin se uskuteční v koncertním sále místní základní umělecké školy Matiné účastníků kurzů, večer v 19 hodin se kurzisté předvedou ještě v Kostele sv. Víta a v sobotu v 18 hodin se koná jejich závěrečný koncert v kulturním domě.

Na všechny koncerty je vstup dobrovolný.