/OBRAZEM, VIDEO/ Obnovený festival Footfest lákal v pátek 12. a v sobotu 13. července stovky lidí na fotbalové hřiště do Želče na Táborsku. I když počasí bylo nevyzpytatelné, návštěvníci se i přesto usmívali a ovládala je přátelská atmosféra. Podívejte se s Deníkem na část sobotního programu.

I přes výkyvy počasí si všichni přítomní užívali hudební a doprovodný program. Pochvalovali si zejména rozložení areálu i širokou nabídku občerstvení. „Moc nás to tu baví, jsme tu už od pátku. Déšť nás netrápí, je to lepší než to šílený vedro. Musím pochválit, že nejsou žádné fronty na pivo a mají tu výběr dobrého jídla,“ hodnotil Jáchym Svoboda, který s přáteli přespával ve stanovém městečku. „Ochutnali jsme grilovanou kýtu a holky si daly vafle se šlehačkou, prostě pecka,“ dodal mladík.

Podobně to viděli i další. „Jsme moc rádi, že se festival vrátil. Užíváme si nejen kapelky. Mohu vyzdvihnout skvělé ceny, osobně mě nejvíc chutnaly míchané nápoje jako tequila sunrise, růžový gin s tonikem nebo mojito ,“ podotkla Martina Dvořáková.

Zábava pro malé i velké

Návštěvníci Footfestu vyzdvihovali nejen dobrou muziku, ale i možnost potkat se s mnoha lidmi na jednom místě. „To je tady nejvíc super, jsou tu známí ze širokého okolí. Viděli jsme se s kamarády z Tábora, Soběslavi, Plané nad Lužnicí, Sezimáku a třeba i Košic a Chýnova a dalších míst. Baví to i děti, nechaly si zaplést copánky a získaly i několik autogramů,“ hlásila parta přátel z Klenovic, která si festival užívala už od pátku, kde byly hlavními hvězdami písničkář Pokáč, Jelen či Rybičky 48.

V sobotu si na hlavním pódiu zanotovali s brněnskou rock-metalovou skupinou s nezapomenutelnými texty, Morčata na útěku. Ta letos slaví dokonce 20. výročí vzniku. Početné publikum rozparádil také Jan Macků, bývalý frontman kapely Dymytry, který s dalšími hudebníky nyní tvoří formaci pod názvem Protheus. Bavila také rock-metalová stálice Komunál.

Na druhé menší scéně se rozskákal kotel tanečníků a tanečnic zejména na punkovou legendu SPS. Překvapili ale i mladí nadějní umělci, jihlavská rap-metalová formace Demons of Desire a heavy-metalové uskupení Arzzen. Večer ještě vystoupili Queenie, Škwor, Panoptiko, Peshata, Cocotte Minute a Metalmor.