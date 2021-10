Deník využil příležitosti a vyzpovídal manažera skupiny a jednoho z protagonistů zároveň, Lukáše Čepeláka alias slečnu Dolores.

Nyní už pět členů skupiny během revue na pódiu střídá na 70 kostýmů, vše je pravé a nefalšované divadlo a lidé odchází s roztaženou bránicí a zážitky, na které nelze zapomenout.

Podle Lukáše Čepeláka se každý člen v branži pohybuje různý počet let. „Já osobně se travesti show věnuji 13 let, kolegové ještě déle,“ prozradil s tím, že aktuální sestavu tvoří on, Martin, Nikolas, Jirka a Šaša.

Společně vystupují v divadlech a kulturních domech napříč republikou. „Naše představení je čistě divadelní, jde o propojení činohry, muzikálu, kabaretu a choreografie. Jde o atypické vystoupení, které nepatří do restaurací a barů,“ vysvětlil manažer skupiny.

Makléř a psí kadeřník

Během týdne zvládnou i čtyři výstupy. Děj zasazují do lokálního scénáře, na pacienty si zahraje i několik lidí z publika. Kromě umělecké tvorby mají někteří i další povolání. „Kromě toho, že hraji, zajišťuji předprodeje lístků a propagaci, tak jsem ještě realitní makléř, takže prodávám nemovitosti. Kolega Martin má zase psí salon. Ostatní kluci se naplno věnují branži,“ poznamenal.

Pánové během show používají dívčí jména Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira. Nohy si ale neholí. „Nikdo z nás si nohy ani ruce neholí, není to potřeba, máme krycí punčocháče. Někteří kolegové z oboru to ale dělají,“ popsal. Do ženských šatů se nepřevlékají pro radost. „Je to práce jako každá jiná, není to životní styl ani úchylka, jsme úplně normální kluci,“ sdělil s úsměvem Čepelák.

Boty na objednávky, šaty na míru

Krásné šaty a lodičky jejich velikostí se těžko shání. Boty si musí objednávat ze zahraničí. „Většina z nás má nadměrné velikosti, obuv velikosti 43 a 44 jen tak v obchodě neseženete, a tak si boty vybíráme přes internet a necháváme posílat až z Ameriky, kde jsou k dostání,“ objasnil.

S oblečením na scénu je to podobné. „Necháváme si ho šít na míru, máme osobní švadleny. V konfekci koupíme máloco, protože máme pánské postavy a dámské šaty mají jiné střihy. Většinou si vybereme a nakoupíme látky, uděláme si návrhy kostýmů a necháme si je ušít,“ přiblížil během líčení v divadelní šatně.

Do roka připravují dva různé výpravné programy. „Během jednoho představení, které trvá dvě hodiny, vystřídáme zhruba sedmdesát kostýmů, desítky paruk a dámských bot, každý se převleče zhruba dvanáctkrát, součástí je asi dvacet různých čísel,“ odhadl Lukáš Čepelák.

Nechybí improvizace

Vystoupení jsou protkaná scénkami a mluveným slovem. Osmdesát procent programu je pevná kostra, dvacet potom improvizace. „Zapojujeme diváky, chlapy i ženské, přitom se stává spousta vtipných zážitků,“ dodal.

Nejnáročnější je podle něj zkorigovat rychlost převlékání. „Někdy máme opravdu jen dvě minuty a zásadní je také předem natrénovat hromadnou choreografii, aby to vypadalo dobře,“ uvedl Lukáš Čepelák.

Speciální vánoční show

Show chystají půl roku dopředu, už nyní mají hotový speciální vánoční program. „Ten děláme letos poprvé a pojedeme jen do jedenácti vybraných měst v republice,“ upozornil s tím, že největší se uskuteční 6. prosince v Praze.

Na jaro připravili další premiéru. „V březnu chceme začít s novým programem inspirovaným kabaretem, konkrétně pařížským Moulin Rouge, půjde o parodii pod názvem Šulin Růž,“ prozradil.

Jihočeský kraj si oblíbili

Do jižních Čech jezdí často a rádi se vracejí. „Vystupujeme v Českých Budějovicích, Veselí nad Lužnicí, chystáme se do Českých Velenic, Milevska, Velešína, Prachatic, Trhových Svinů, Jindřichova Hradce či Třeboně. Poprvé jedeme i do Vimperka, kam se moc těšíme,“ uzavřel Lukáš Čepelák.

Termíny vystoupení v jižních Čechách

(lístky lze koupit v předprodeji):

Kulturní dům, České Velenice - 10. listopadu, 19.00

Dům kultury, Milevsko - 13. listopadu, 19.00

Kino, Velešín - 19. listopadu, 19.00

Kulturní dům, Vimperk - 22. listopadu, 19.00

Kulturní dům Vltava, České Budějovice - 20. března 2022, 19.00

Divadlo, Třeboň - 21. března 2022, 19.00

Divadlo, Prachatice - 28. března 2022, 19.00

Kulturní a informační centrum, Trhové Sviny - 30. března 2022, 19.00

Kulturní dům Střelnice, Jindřichův Hradec - 5. dubna 2022, 19.00