Konečně doma, ale byl to hezký výlet. Oddychli si evakuovaní plánští senioři

/OBRAZEM, VIDEO/ Ze stresové situace, preventivní evakuace Domu s pečovatelskou službu (DPS) v Plané nad Lužnicí kvůli hrozící povodni, se stal celkem příjemný výlet do Jindřichova Hradce. Plánští senioři díky tomu jako první okusili komfort nového Domova seniorů Bobelovka. Uteklo to jako voda v Lužnici a už jsou zase zpátky ve svém.

Mezi 15 klientů DPS v Plané nad Lužnicí, co strávili čtyři dny v hradecké Bobelovce, patří i Alena Bromová se svou čtyřnohou společnicí, britskou kočkou Julinkou. „Doma je doma, ale bylo to úplně úžasný,“ říká po návratu. „Nemůžu si stěžovat, užili jsme si skvělou péči hasičů i sestřiček,“ dodává jednasedmdesátiletá dáma.

Před odjezdem zachraňovala, co se dalo. „Příze na háčkování, prádlo i moje nejlepší boty jsem dala co nejvýše,“ přibližuje Alena Bromová. Připravovala se postupně od pátku, kdy už se mluvilo o možných záplavách. „Udělala jsem si to evakuační zavazadlo, balit mi pomohly holky (pečovatelky),“ vypráví a během toho ukazuje svoje obrázky a háčkované výrobky, které tvoří.

Stýskalo se jí po prostředí i řece

Miluje květiny a přírodu, dříve i kreslila. „Mám to tu ráda, podívejte se na ten výhled, nemůže být nic lepšího,“ popisuje při pohledu z okna na řeku Lužnici, která v posledních dnech strašila nejen ji, ale i ostatní obyvatele Plané. „Sedávám tu v křesle, koukám na krajinu, stromy. Nepouštím si televizi, rádio, nic. Mně to prostě stačí, zprávy si vybírám jen ty, které mě zajímají, na internetu,“ komentuje.

Po návratu hned zamířila na nábřeží. „Řeku jsem chtěla vidět jako první. Koukala jsem na ni denně i před odjezdem, chyběla mi,“ zmiňuje.

Alena Bromová (71) pochází z Vysočiny, od Kamenice nad Lipou, ale žila také v Táboře. V plánském pečovateláku bydlí od roku 2018, tedy šestým rokem. Ani jedny záplavy v plánském DPS nezažila, ale ví, že na chodbě je značka ukazující stav v roce 2002. Má opravdu početnou rodinu, včetně devíti vnoučat a dvou pravnuků. Jejich fotografie zdobí stěny jejího bytu.

Na otázku, jak prožívala okamžiky před evakuací, reaguje, že už o víkendu začali odjíždět někteří její sousedi k příbuzným. „Začínalo to být napjaté, v úterý ráno nám řekli, že čas případného odjezdu upřesní, ale nakonec se odjíždělo z hodiny na hodinu,“ konstatuje.

Tehdy v klidu vyrazila ke kadeřnici, když jí zazvonil telefon, seděla v křesle s barvou ve vlasech. „Naše paní vedoucí mi říká, že už jede autobus. Kadeřnice mi tak narychlo spláchla hlavu, ani jsem nezaplatila a běžela s ručníkem kolem hlavy zpátky,“ vzpomíná na hektické okamžiky. „Byl to takový fofr, že jsem zapomněla i nabíječku na mobil,“ směje se.

Cestovali hasičským autobusem asi hodinu, stejně tak v pátek odpoledne zpět. „Čekalo nás tam opravdu komfortní zařízení, nádherné společenské prostory, pódium, venku krásná zahrada a gril, v bytě polohovací postel, velká kuchyně, koupelna, výborné jídlo,… Skvěle jsem si tam popovídala se sestřičkami, uteklo to jako voda. Mám hezké zážitky a na co vzpomínat,“ nešetří chválou.

Změnu prostředí nesla ale špatně její sedmiletá kočka. „Julinka byla nervózní, nenašla klidné místo. Tady je prostě zvyklá, a tam byla nesvá. Měla jsem strach hlavně o ni, protože zezačátku nechtěla jíst ani pít,“ naznačuje Bromová.

Pomohl kraj, hasiči i vedení města

Místa Plánským v Bobelovce dal k dispozici Jihočeský kraj prostřednictvím náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové. Jak doplnila vedoucí DPS Tereza Jindrová, šlo o bezvadnou spolupráci. „Do Hradce od nás cestovalo celkem 15 osob, z toho tři muži. O preventivní evakuaci jsme začali jednat s povodňovou komisí v neděli večer, když se situace na Lužnici začala zhoršovat,“ podotýká s tím, že zbytek z 39 klientů (tj. 24 lidí) si v té době raději zajistil přechodný azyl u příbuzných.

V úterý ráno přišlo rozhodnutí o přesunu. „Náhradní ubytování jsme domluvili s náměstkyní hejtmana, ta nám poslala i hasičský autobus a sanitku pro jednu paní po operaci. Kolem 10. hodiny klienti odjížděli i s jednou naší pečovatelkou,“ naznačuje Jindrová s tím, že klienty osobně hned týž den navštívila a ve středu za nimi jely další kolegyně s léky a věcmi, které si vyžádali.

Původně tam měli zůstat do pondělí, naštěstí se vývoj na řece Lužnici zlepšil dříve. „Evakuační pohotovost a stav ohrožení byly odvolány, a tak se nám klienti mohli vrátit už v pátek,“ říká vedoucí DPS.

V DPS v Zákostelní ulici se mimo jiného konaly velké přesuny. „V neděli dopoledne pomohli dobrovolníci vystěhovat vybavení ze spodních pater. Hlavně ledničky, pračky, nový nábytek a ve čtvrtek se vše naopak vracelo zpět, aby se klienti vrátili do hotového,“ shrnuje s tím, že „akce kulový blesk“ trvala vždy necelé dvě hodiny.

Vzájemná spolupráce

Pochvaluje si všestrannou pomoc. „Bylo to úžasné, informace od vedení města i kraje byly aktuální, přesné, nemůžu si na nic stěžovat. Ačkoliv to znamenalo každodenní stres a nejistotu, nezažila jsem žádné negativní reakce, klienti to zvládli perfektně,“ hodnotí zpětně.

DPS naopak vycházel vstříc i plánským dobrovolným hasičům. „Když u nás bylo prázdno a hasiči drželi nepřetržitou stráž u čerpadel, tak jsme jim nabídli společenskou místnost, aby zde mohli přespávat,“ uzavírá Tereza Jindrová.