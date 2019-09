Soutěžní klání vypukne v 10 hodin na Stadionu Míru. Pořadatelé po loňském premiérovém ročníku zvolili pro soutěž osm disciplín. Soutěžní družstva se utkají v hodu granátem (kriketovým míčkem) do dálky, běhu na 30 metrů s míčkem na raketě, srážení plechovek míčkem, házení kroužků na kužel, bollo ballu, hodu míčem na panáka, střelbě na malou branku a slalomu (běhu či chůzi) na 50 metrů. Soutěžit se bude za každého počasí. V případě deštivého počasí budou hry přesunuty do sportovní haly v Kvapilově ulici.

„Hlavním cílem organizace sportovních her seniorů je propagace sportovních aktivit vhodných pro starší generaci vedoucích k posílení jejich zdravého životního stylu. Zároveň se jedná i o důležitou společenskou událost, kde dochází k navazování přátelských vztahů mezi seniory. Již první ročník v loňském roce potvrdil zájem táborských seniorů o tuto aktivitu, neboť se do soutěže přihlásilo dvacet družstev,“ shrnuje poslání her předseda Městské rady seniorů Tábor Jaroslav Kupsa. „Letos navíc budou senioři bojovat o putovní pohár starosty města Tábora, který přislíbil podporu této akci. Městská rada seniorů zve k účasti všechny táborské občany v seniorském věku. Bez ohledu na sportovní výsledky, budete všichni vítězi už tím, že přijdete,“ doplňuje Kupsa.

Soutěží čtyřčlenná družstva složená jak z mužů nebo žen, tak smíšená. Jedinou podmínkou pro účast je dosažení věku 60 let v den konání akce. Pořadatelé počítají s maximální účastí 30 družstev. Vedle soutěže družstev se budou hodnotit i nejlepší souhrnné výkony jednotlivců v kategorii do 70 let a nad 70 let, zvlášť pro muže a pro ženy. Ocenění čeká též na úplně nejstaršího účastníka her. Vítězové obdrží diplomy, medaile a drobné věcné ceny od partnerů her. Na nejlepší družstvo navíc čeká pohár věnovaný starostou města. Tento pohár bude putovní a vítěz jej bude mít ve svém držení po dobu jednoho roku do konání dalších her.

Podrobné propozice her jsou zveřejněny na webových stránkách města www.taborcz.eu v sekci Kontaktní centrum pro seniory. Akci finančně podpořil Jihočeský kraj a Zdravé město Tábor.

Hry pořádá Městská rada seniorů Tábor ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami Tábor a městským Kontaktním centrem pro seniory. Akce se koná pod záštitou místostarostky Olgy Bastlové.

Jana Lorencová