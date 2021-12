Vždy společně připravují jedno jídlo, které sám navrhne. „Tentokrát šlo o pečeného králíka s hořčičnou omáčkou a šťouchané brambory, jako dezert každý dostal výborný kakaový věneček od naší cukrářky,“ prozradil.

Spolupráce funguje

Bere si svůj tým, aby vše klapalo jak na drátkách. „Když se nacházíme v cizím prostředí, tak to alespoň odsýpá. Pracují s námi normálně i stálí zaměstnanci kuchyně. Navzájem si pomáháme,“ popsal Martin Svatek.

V půl 11 už se tvořila fronta a začalo se vydávat do ešusů. „Zájem byl tradičně veliký, lidé jsou nadšení, což mě těší. Při výdeji se zasmějeme i si popovídáme,“ shrnul šéfkuchař a člen Národního týmu kuchařů a cukrářů ČR.

Po půl dvanácté už se po pečínce doslova zaprášilo, všech 200 porcí zmizelo. Žádné hluboké poselství akce neskrývá. Je to milé poděkování za práci všech zaměstnanců. „Není to gesto jen pro teď v době pandemie, zdravotníci mají těžkou práci dnes a denně i bez covidu. Chceme je tím prostě potěšit,“ konstatoval.

Děkují všem profesím

Akce má podle něj až rodinou atmosféru. „Jsem Táborák, většinu sestřiček, doktorů i dalších zaměstnanců znám, a tak je to spíše přátelské setkání. Jsme si navzájem klienti, lidi z kuchyně už jsou také známí, je to ahoj Jitko, ahoj Jardo a Jano, a tak si děláme radost i my navzájem,“ míní mistr kuchař.

I pracovníci v gastronomii zažívají těžké období a zaslouží si pozdravit, podpořit a poděkovat. „Pozornost si zaslouží i profese, které nejsou vidět, a přitom jídlo připravují pro ostatní. Navíc nemocnice má i plno nezdravotních zaměstnanců v prádelně, technické a administrativní profese, jsou lidi, o kterých často neslyšíme a bez nich by to tu nefungovalo, údržba, kuchař, účetní, pradlena, proto děkujeme všem,“ dodal Martin Svatek.

Fantastická nabídka

Kulinářskou slavnost si užil i ředitel táborské nemocnice Ivo Houška. „Je to krásná akce, která nám zapadá do našeho konceptu, jiné styly gastronomie nám přichází ukazovat i další kuchaři, proto jsme rádi jeho fantastickou nabídku znovu přijali i v tomto předvánočním období,“ sdělil ředitel.

Králík podle jeho slov byl opravdu delikátní. „Už jsem po obědě, králík s omáčkou mi moc chutnal a stejně tak brokolicová polévka, bylo to krásné chutné jídlo jako vždycky od něj,“ zhodnotil mistrovo umění a dodal, že Nemocnice Tábor má v současnosti 1 023 zaměstnanců. Na oběd chodí denně kolem 400 z nich.