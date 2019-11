Dle vyjádření tiskového mluvčího Miroslava Doubka spolu zástupcem vedoucího táborského Územního odboru policie Miroslavem Koželuhem předal policistům medaile ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje brigádní generál Luděk Procházka.

"Čtrnáct policistů obdrželo medaili Za věrnost III. stupně, tedy za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků v době déle více jak deset let trvání služebního poměru, šest policistů obdrželo medaile Za věrnost II. stupně za více jak dvacet let trvání služebního poměru a tři policisté medaile Za věrnost I. stupně za déle jak třicet let trvání služebního poměru. Tři policisté byli oceněni medailí Za zásluhy o bezpečnost a jeden policista získal Čestnou medaili Policie ČR," upřesnil Miroslav Doubek.