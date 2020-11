Když byl celý provoz Hotelu Concertino – Zlatá Husa v Jindřichově Hradci zastaven v první vlně kvůli koronaviru celkem na 72 dní, věřil, že budou pokračovat dál. Využili pomoci státu ve formě podpory mezd Antivirus, ačkoliv ne vše je tak jednoduché. Za celý duben nedostali podporu žádnou, jelikož účetní byl nemocný a podal žádost asi o dva dny déle. „Výsledek byl, že nemáme nárok. Ačkoliv třeba paní ministrynině Maláčová v médiích hlásila, že to nebude žádný závod s časem, realita je taková, že závod to je.“ Tak popsal současnou situaci ředitel Michal Švihálek.

Tato reportáž vznikala před 30. říjnem, tedy před schválením pokračování nouzového stavu do 20. listopadu.

Po otevření všichni čekali, že se hosté nahrnou do restaurací. Ale náběh byl spíše pozvolný, což potvrdili i kolegové z jiných restaurací napříč republikou. Léto už ale fungovalo dobře a bylo vidět, že jižní Čechy byly vyhledávaným místem pro letní dovolenou. Cizinců se ve městě pohybovalo a bydlelo málo.

Nyní je tu druhá vlna a ta udeřila s plnou silou. „Opět jsme zavřeni a opět fakticky i hotel je zavřený. Ačkoliv ne nařízením vlády, že musíme zavřít, ale zákazem cestovat v rámci volnočasových aktivit,“ pokračuje Michal Švihálek.

Pobyty jsou možné pouze ve spojení s pracovní cestou, výkonem zaměstnání atd. Ale ani o toto není velký zájem. A tak prodávají jídlo přes okénko a zavedli znovu i rozvoz jídel. Ten je využíván třeba i lidmi, kteří jsou v karanténě. To je rozdíl oproti první vlně. „Za celé jaro jsme nevezli jídlo nikomu kdo byl zasažen koronavirem, teď prakticky několikrát za den.

Situace je vážná. Jsme nejhorší na celém světě. Lidé jsou nemocní. Nechápu jak tuto situaci může někdo brát na lehkou váhu. Ten, kdo se s koronavirem setkal, a to ať po zdravotní stránce nebo po té pracovní, ekonomické, komu je najednou vypnut normální život, to asi nezlehčuje. Ale vím, že zas bude lépe. Strašně se těším, až zase naservírujeme pěkné jídlo na porcelánový talíř. Doufám, že to bude ještě letos. Teď ale jdeme rozvážet…Už zase.“