Navštívit Prachatice a nezajít do Almary v rohu Velkého náměstí dost dobře nelze. Na majitelce restaurace a hotelu Věře Roučkové není vidět nervozita, nehledá vinu jinde a snaží se plánovat.

Tato reportáž vznikala před 30. říjnem, tedy před schválením pokračování nouzového stavu do 20. listopadu.

„Zní to možná až moc statečně, ale Almara jinou budoucnost, než vydržet a zápasit, nemá. Nemůžeme zrušit hotel, který vydělává, a držet jen restauraci.“ Denně byli zvyklí vydat kolem 120 obědů. Teď je to tak 30 až 40.

Paradoxně druhé uzavření provozu Věru už tolik neděsí. „Už víme, na co se připravit, jak požádat o podporu a pomoc. Máme 18 lidí a u všech chci, aby zůstali. Věřím, že se nám to podaří.“ A to i přesto, že měsíční náklady na provoz celého podniku se pohybují kolem 600 000 korun měsíčně. Ty by měl pokrýt úvěr, který si vzala v obavě z jarního uzavření. Sezona ale byla naštěstí taková, že se jí podařilo propad smazat z tržeb.

Co ale bude dál? Kdo ví. Paní Věra v otevření 3. listopadu nevěřila. „Když to bude v prosinci, ještě se dá něco zachránit. Možná, že budou večírky, srazy a podobně. Říkám možná. Pokud nás ale otevřou až v lednu nebo v únoru, je to už jedno. To jsou stejně mrtvé měsíce.“ Ale humor neztrácí. Zatím. „Už vím, že čeština obsahuje hodně pěkně ostrých a jadrných slov. A že modlení nefunguje.“