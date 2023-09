O celém případu jako první informoval týdeník Táborsko, i Deníku se však podařilo získat zákulisní fakta ze Sedlečka u Soběslavě. Za dobu svého starostování prý Vlastimil Bočánek napáchal více špatného než dobrého pro lidi. „Myslel jen na sebe a zabezpečil hlavně svou rodinu, nikoliv obec a její obyvatele. Byly s ním problémy dlouhá léta, dělal starostu více než dvacet let. Každý tak trochu tušil, že to, co dělá, není úplně legální,“ nesměle uvádí jeden z obyvatel.

Další z místních pod slibem anonymity řekl, že jde aktuálně téměř o veřejnou věc. „Povídá se toho mnoho, třeba i to, že kromě toho, že si měl platit voliče, nabízel jim kromě peněz práci a bydlení v obci. Taky se pořád řeší nějaké pozemky a čerpané dotace,“ popsal pro Deník.

V Sedlečku se opakují volby. Kdo koho zastrašuje?

Žena středních let dodává, že si trest zasloužil a možná měl dostat i vyšší. „Škoda mluvit, myslím, že to není všechno, co napáchal. Máme teď skvělého starostu, dělá hodně věcí pro lidi, posezení a různé akce, když je hezky na parketu. Změnilo se to k lepšímu. Ten bývalý myslel jen na sebe, ne na lidi. Bydlí teď na rodinném ranči za obcí, mezi lidi nechodí. Vyplouvá na něj různá špína. Je dobře, že soud je spravedlivý,“ dodala svůj názor.

Mařil volby, dostal podmínku a pokutu

Krajský soud v Českých Budějovicích uznal i po odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Táboře Vlastimila Bočánka vinným z přečinu maření přípravy a průběhu voleb. Za své počínání dostal peněžitý trest v celkové výši 64 tisíc korun, ten mu však krajský soud snížil na 20 tisíc korun. Dále soudní senát vyměřil trest odnětí svobody ve výši osm měsíců, jehož výkon byl však podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Jeho spolupachatel dostal 180 hodin veřejně prospěšných prací.

Exstarosta obce se měl domluvit s živnostníkem, svým zaměstnanec, a ovlivňovat předčasné volby v roce 2021 za pomocí lidí ve špatné sociální a finanční situaci, kteří se v tom období na jeho popud měli přihlásit k trvalému bydlišti v Sedlečku. Podvod, který si měl navíc pojistit úplatky, mu ale nevyšel, občané Sedlečka si totiž všimli neznámých osob u volebních uren.

Sedlečko u Soběslavě čekají nové volby. Většina zastupitelů odstoupila

Podle zjištění Deníku měl Bočánek svému spolupachateli za získání voličů navíc slibovat zakázky pro obec. Na získání nových obyvatel hlasujících pro svou osobu měl navíc vynaložit nejméně osm tisíc korun. Připravovat měl i potřebné dokumenty ke změně pobytu, kde předvyplňoval údaje. Kromě potvrzující výpovědi komplice, měli v soudní síni vypovídat i další svědkové a obyvatelé vesničky, což soud považoval za dostatečný a objektivní důkazní materiál. Jako usvědčující důkazy měly soudu dobře posloužit i listiny získané kontrolou úředníků krajského úřadu.

Pracoval pro blaho obce

Soudkyně Veronika Novotná neuvěřila výpovědím obžalovaného, který tvrdil, že peníze poskytoval jako půjčku svému kamarádovi, ani tomu, že spolu volby vůbec neřešili. Vedení obce Bočánek prý chtěl po dvaceti letech opustit dobrovolně. Vlastimil Bočánek během procesu mimo jiné tvrdil, že pracoval pro blaho obce, snažil se, aby se rozvíjela a rozrůstala, svou vinu popíral. Peníze nejdříve prý půjčil a později si je živnostník odpracoval, provedl pro něj natěračské práce. Uvedl také, že trestní řízení je pro něj ponaučením, aby se již v politice neangažoval.

Týdeník Táborsko se místním událostem věnuje dlouhodobě.

Aktuálně stále běží další soudní jednání ve věcech občanskoprávních, jde o převod obecních pozemků do jeho vlastnictví bez schválení zastupitelstvem obce. Nemovitý majetek, který si takto přisvojil, tak bude muset s největší pravděpodobností vrátit.

Sedlečko má nové zastupitelstvo, zvítězila Živá obec

Úřad pořádně nepředal

O zvláštních poměrech v Sedlečku psala třeba i MF Dnes zde.

Od voleb v září 2021 je v čele obce Václav Čechtický jako uvolněný starosta. Informace o rozsudku Deníku potvrdil a krátce reagoval. „Zatím bych to nerad komentoval, platný je rozsudek týkající se voleb, ten potvrdil v červnu krajský soud. Obecní pozemky se stále řeší, tam bych chtěl počkat na oficiální výrok soudu,“ vysvětlil.

Samosprávu mu prý jeho předchůdce nikdy oficiálně nepředal. „Bohužel tu máme množství problémů po minulém vedení obce, které je třeba řešit. Nikdy mi obecní úřad pořádně nepředal, tak mám mnoho práce, je to hrozně náročné,“ omluvil se Václav Čechtický s tím, že vše se táhne více než rok.