Kronikáři připisují založení Šebířova bývalému biskupu Severiusovi, který sloužil jako šestý biskup pražský v letech 1030 1067 a jemuž říkali Šebíř. Dokládají, že nechal postavit ves, již nazval podle svého jména Šebířov.

První spolehlivé zmínky o osadě Šebířov však nalezneme v historických pramenech teprve až z roku 1318, kde se uvádí, že zde byla tvrz, rodinné sídlo Šebířovských z Šebířova. Jednalo se o jednu z nejstarších vladyckých rodin v Čechách.

Do katastrálního území Šebířova spadá 11 místních částí. Dnes tady žije kolem 350 obyvatel. Jak uvedl starosta Šebířova Jaroslav Adam, velkou měrou se na životě v obci podílí chalupáři a chataři. Z celkového počtu 250 domů slouží přibližně 120 k trvalému bydlení. Zbývajících 130 je pak užíváno k rekreaci. Samotný Šebířov má 90 evidenčních čísel a bydlí zde kolem 150 obyvatel.

Dominantou vesnice je kostel svatého Havla s přilehlým hřbitovem. Jako zajímavost je možné uvést, že se jedná o takzvaný opevněný kostel.

Ten měl ve středověku mimo náboženské a církevní funkce i funkci obrannou a měl poskytnout ochranu vojensky ohroženému civilnímu obyvatelstvu na území chráněném církevním azylem. V jeho věži visí dva zvony z 15. století.

V roce 1858 při výkopech základů nové školy vedle hřbitova objevili prehistorické pohřebiště. U hlav pohřbených se nacházely bronzové i postříbřené záušnice. Jednalo se o šperk nošený za uchem, jeho používání bylo velmi oblíbené až do doby raného středověku.

Další kostrové hroby s bronzovými kroužky byly odkryty v roce 1884 při rozšiřování zmíněné školy a na svahu pod silnicí, kde se hloubily jamky pro sázení stromů. Místní farář měl tehdy od pracovníků získat 60 záušnic.

S archeologickým průzkumem se v Šebířově začalo až ve 40. letech 20. století. Roku 1940 učinil učitel Václav Rottek další nález esovité záušnice a na konci srpna 1944 začal archeologický výzkum vyvolaný výkopem pro sloupy elektrického vedení. Stavební zásah objevil dva hroby. Při následných odkryvech našli koster s různými bronzovými předměty ještě několik.

Je tak možné říct, že historie osídlení obce Šebířov sahá do opravdu dávných časů. Co ale těší nebo trápí místní dnes?

Dlouho to byl stav silnice ze Šebířova na Vyšetice. „Naštěstí ji kraj nechal opravit, bohužel ale ne celou, chybí část mezi Vyšeticemi a Vosnou. Ta je opravdu hrozná. Stále s krajem jednáme dokončení opravy, tak snad se brzy dočkáme," posteskl si Jaroslav Adam. Problémy také obci, vlastnící kolem stovky hektarů lesů, způsobuje kůrovec. Obec sice dostala dostala dotaci na novou výsadbu stromů, ta ale zdaleka nepokryje celé náklady.

Co se naopak podařilo vyřešit, je dlouholetý problém s bývalou prodejnou Jednoty, která chátrala více jak deset let. „Nakonec ji koupil jeden z místních a přestavuje ji na rodinný domek," uvedl starosta. Zato přibyl jiný problém, a to stav bývalé hospody. Po smrti jejího majitele dům vydražila společnost, která jej nyní nabízí k prodeji. „Objevil se v obci takový nápad, že bychom dům koupili a nechali zbourat. Na jeho místě by pak vznikl parčík. Bohužel je ale požadovaná cena příliš vysoká," vysvětlil.

Obec opravila kapličku ve Vyšeticích a došlo i na opravu klubovny pro seniory. Šebířov se dočkal několika dětských herních prvků a nyní rekonstruuje obecní úřad, chystá se jej zateplit. Náklady se šplhají ke dvěma a půl milionům, většinu by však měla pokrýt dotace, o niž má obec zažádáno. Šebířovští by také rádi opravili most ve Skrýšově, klubovnu hasičů ve Vrcholtovicích a osvětlení v Šebířově.

V obci funguje sbor dobrovolných hasičů i spolek myslivců. „Vlastně tady máme dokonce pět spolků hasičů a dva spolky myslivců," upřesnil starosta. Obec se totiž skládá z 11 místních částí.

Dříve v Šebířově byla i mateřská a základní škola. Základní škola přestala svému účelu sloužit již v polovině sedmdesátých let, mateřská školka vydržela až do začátku devadesátých. Do budovy školy dnes místo dětí chodí chlapi na pivo.

Turistickou zajímavostí je zhruba dva kilometry vzdálená zřícenina hradu Šelmberk, která rozhodně stojí za návštěvu. Zachovalá věž hradu dnes slouží jako rozhledna.