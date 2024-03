Zachráněný lidský život si připsali první březnovou sobotu do seznamu zásahů strážníci táborské městské policie. Povedlo se jim včas najít muže, který hrozil sebevraždou. Kvůli svému rozpoložení, ale naštěstí fyzicky v pořádku, skončil v nemocnici.

Městská policie Tábor. | Foto: Archiv Městská policie Tábor

Do hledání sebevraha se strážníci podle zástupce velitele a mluvčího Pavla Šimka pustili 2. března 2024 krátce před šestou hodinou. „Pátrali na nábřeží Jordánu a v okolí dopravního hřiště. Třiačtyřicetiletý muž sdělil svému známému, že ,si to jde hodit‘," popisuje, co vedlo k obavám z nejhoršího.

V Táboře hrozil muž sebevraždou. Z kolejiště ho zachránili strážníci

„Naštěstí se muže podařilo brzy v pořádku nalézt a předat do péče zdravotníkům. Těm strážníci zároveň poskytli doprovod při převozu do zdravotnického zařízení," uzavírá Pavel Šimek případ se šťastným koncem.