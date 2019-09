Sobotní slavnosti úrody na Starém zámku přilákaly stovky návštěvníků. Zlatým hřebem programu bylo oficiální rozloučení s emeritním starostou Antonínem Brožem.

Slovo si vzal současný starosta, Karel Tůma. „Tak jako hospodář dostal věnec za odvedenou práci, tak i Antonín Brož si zaslouží ocenění za celoživotní práci starosty. Jako vzpomínku rozmístíme po Borotíně jedenáct laviček s jeho oblíbeným citátem,“ popsal symbolický dar.

ZÁSTUP GRATULANTŮ

Do penze ho slavnostně vyprovodili včelaři, myslivci, dobrovolní hasiči, členové Junáku i Sokola. Mezi množstvím květin a darů byl i zlatý bažant, kopačky či džbán piva. Dámy z Osvětové besedy bývalého starostu zulíbaly a předvedly pro odlehčení vystoupení na motivy Troškovy trilogie Slunce, seno.

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHYBÍ

Podle jednatele společnosti vlastnící barokní statek, Milana Tejnora, výtěžek pomůže s další rekonstrukcí. „Chceme vybudovat veřejné WC, které lidem nejvíce schází,“ sdělil.

Za Osvětovou besedu popřála novopečenému důchodci Milena Peterková. „Za náš babský spolek ti přejeme mnoho zdraví v důchodu a děkujeme ti, že si nás tlačil do ochotnického divadla, je i tvou zásluhou, že dnes znovu vystupujeme,“ zmínila.

Exstarosta byl dojat k slzám a nenacházel slov. „Moc všem děkuji, přeji pohodu v rodinách a aby bylo všude dobře,“ nezapomněl uvést své oblíbené rčení, které ozdobí také místní lavičky.

KOVÁŘSKÉ ŘEMESLO

Největším lákadlem výročních oslav úrody byly ukázky podkování, které znale komentoval soukromý chovatel a zemědělec Radek Žák z Vesce u Soběslavi. Mnoho dětí i dospělých si tak domů odnášelo novou znalost, a to že na umístění podkovy je potřeba osm hřebíků. „Koně jsou na to zvyklí, drží bez problému. Je to jako lidská manikúra,“ sdělil přihlížejícím. „Není to lehká práce, když je sucho, tak je kopyto vyschlé. Přerostlá rohovina se odštípe kleštěmi, je plná vitamínů a rádi si na ní pochutnají psi,“ prozradil Radek Žák.