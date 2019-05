Provozovatel útulku Technické služby Tábor podle jednatele Michala Polaneckého zatím investoval asi jeden milion korun. „Práce budou dále pokračovat na úpravě výběhu, kde se buduje místo vhodné pro socializaci psů a překážkové dráhy pro výcvik,“ upřesnil.

Nalezené mazlíčky přijímají jenom za asistence strážníků. „Je to tak už nastaveno a všichni to respektují. U koček to nebude jinak,“ vysvětlila ošetřovatelka Marcela Bětíková.

Rekonstrukce se dotkla místností po minulém nájemci, psí kotce zůstaly zachovány a došlo k rozšíření o kočičí útulek, kde vznikly 3 karanténní, 2 izolační (pro nemocné), 4 oddělené chovné kotce a společná místnost.

ŽÁDNÉ DEPOZITUM

Šárka Polotňanko ze spolku Za práva zvířat rozhodnutí vítá. Dosud v regionu nebylo žádné takové místo pro toulavé kočky. „Je to velký problém, na Táborsku nebylo pořádné depozitum, kočky jsme vozili až do Českých Budějovic nebo umisťovali do dočasné péče u dobrovolníků,“ popsala.

Lepší je prevence ve formě kastrace. „Lidé si to neuvědomují, že i třeba nekastrovaný kocour napáchá neplechu,“ říká žena, která ročně umístí až dvě desítky koček.

PRACOVNÍ MÍSTO

V útulku se budou kastrovat kočky po uplynutí karanténní doby, tedy po týdnu. Možná přijmou i zaměstnance navíc. „Rozpočet útulku připravujeme navýšit o jeden úvazek, ale vyčkáme, jak se náročnost projeví v praxi. Díky velké propagaci opuštěných zvířat na sociálních sítích, se nám daří vyhledat majitele ve velmi krátké době a nemusíme využívat plné kapacity útulku,“ popsal Michal Polanecký.

Zdravé kočky brát nebudou. „Umísťování je v plánu jen pro zraněné kočky a pro koťata. Odebírat se nebudou zdravé kočky, které se pouze toulají kolem domova ve svém teritoriu,“ vysvětlil.

Táborský útulek pojme až třicítku osiřelých koček. Dle vyjádření jednatele se jim tak podaří v jednom areálu vyřešit problematiku psů i koček. „To je pro město jistě přínosem za využití společných režijních nákladů na provoz a významné celkové úspoře provozních nákladů,“ míní.

RŮZNÉ POŽADAVKY

Kočka není pes. „Specifika jsou především v chování, mají jiné nároky na pohyb, hru a také krmivo,“ uzavřel.