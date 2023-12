Třiatřicetiletý Michal Vocílka z Jistebnice se bez technického pomocníka, funkční zdvižné plošiny, neobejde. Bydlí totiž s rodiči a sestrou v bytě v prvním poschodí. Současný výtah ale dosluhuje a on bohužel nemá dost peněz na pořízení nového.

Michal Vocílka (33) z Jistebnice by rád získal nový přístup do svého bydliště a tím i pocit samostatnosti. Na vozíčku se ocitl v důsledku dětské mozkové obrny už v dětství. | Foto: Archiv Michala Vocílky

Nová pomůcka stojí více než 800 tisíc korun. Se sehnáním peněz se mu snaží pomoci široké okolí, štědří dárci i kapela Pitt Band z Nemyšle u Tábora.

Pro tyto účely založil Michal Vocílka i sbírku na Donio.cz, ale ani po prodloužení termínu se mu nedaří potřebnou sumu sehnat. Dosud přispělo na 285 dárců a vybralo se více než 250 tisíc korun. Sbírka končí za šest dní. Povede se vánoční zázrak?

Michal by se rád sám bez pomoci nejbližších dostával domů. „Zdvižná plošina je pro mě klíčovým vybavením, které mi pomůže dostávat se soběstačně do bytu. Stále věřím, že se podaří cíl naplnit, proto jsem sbírku o měsíc prodloužil,“ doufá.

Vyměnit součástky za nové nelze

Michal Vocílka (33) je celoživotně připoután na invalidní vozík v důsledku dětské mozkové obrny. Aktuálně čelí velké výzvě, která má zásadní vliv na každodenní život. Stávající zdvižná plošina umožňující bezbariérový přístup do jeho domova je již stará a vyžaduje neustálé opravy. „Bohužel některé součástky již nelze na trhu sehnat a nikdy není jisté, kdy už nebude možné je opravit,“ popisuje s tím, že žije v neustálém strachu, kdy už se domů nedostane.

Má vlastní vchod s výtahem, ale tato pomůcka je už patnáct let stará. „Napadlo mě z vybrané částky vyměnit pouze původní elektroniku za novou, ale zhotovitelská firma mě zklamala informací, že podle aktuální směrnice tento zásah prostě nelze udělat,“ dodává Michal.

Svoboda pohybu není samozřejmostí

Nutný je tedy nákup a instalace nové plošiny. Podle jeho slov by mu to zlepšilo kvalitu života a zároveň poskytlo jistotu nezávislosti. „Plošina by mi zajistila bezpečný a spolehlivý přístup domů, ale také mi dá pocit jistoty a komfortu, který je pro mnoho lidí samozřejmostí. Pro mě jde o významnou a důležitou součást života, o kterou můžu z důvodu poruchovosti výtahu každým dnem přijít,“ doplňuje Michal Vocílka, který strávil nemalou část dosavadního života i studijní léta v daleké Dětské léčebně Vesna v Jánských Lázních v Krkonoších.

Koncert se nevydařil kvůli kalamitě

Do sbírky na pomoc Michalovi lze přispět také samostatně na webu: https://www.donio.cz/pomoc-pro-misu

V pátek 1. prosince pro Michala hrála benefiční koncert i kapela Pitt Band z Nemyšle na Táborsku. Bohužel se nepodařilo vybrat závratnou částku, protože o tomto víkendu zasáhla kraj sněhová kalamita a lidé tak měli úplně jiné starosti. „Koncert pro Michala se bohužel moc nepovedl. Patrně vlivem špatného počasí na akci dorazila jen hrstka lidí. I tak jsme ale hráli jak o život, a hlavně díky sponzorským darům obcí Nemyšl, Sudoměřice u Tábora a SDH Nemyšl se nám na akci podařilo vybrat 13 300 korun. Částku jsem hned druhý den odeslal na Michalovu sbírku, jak si přál,“ informoval za kapelu Karel Nováček.

Sál kulturního domu umělcům tehdy bezúplatně poskytlo město Jistebnice a také zaplatilo zvukaře. „Ten pro nás zvučil za nejnižší možnou cenu a ze svého honoráře poslal pět set korun Michalovi,“ dodal kapelník s tím, že pomáhali nejen organizace, ale i jednotlivci.

I přes nízkou účast měla dle jeho slov akce nemalý dosah na veřejnost a přibyli i další anonymní dárci. S naplněným sbírky pomáhali už jistebničtí dobrovolníci – hasiči, skauti, pekařky i vedení radnice a vlastník místního zámku. V září se konal 3. ročník benefičního Zámeckého festivalu v Jistebnici, který za pomoci města, finančníka Ivana Svítka a místních spolků k naplnění sbírky přidal na 55 tisíc korun.