Dosud jediným sběrným místem v celém Jihočeském kraji je táborská zoologická zahrada, která se do projektu zapojila na podzim roku 2018. Nepotřebná kola přijímá nepřetržitě.

„Staré jízdní kolo, které léta stojí odložené někde na půdě nebo v kůlně, může významně pomoci školákovi žijícímu tisíce kilometrů daleko,“ uvedl hlavní zoolog táborské zoo a zároveň koordinátor projektu v táborském regionu Ondřej Kott.

NEJVÍC DAROVALA BĚLEČ

Organizátoři sbírají kromě samotných kol také náhradní díly, obnošené cyklistické přilby či reflexní vesty. Shromážděná kola putují z Tábora nejprve do centrálního skladu v Ostravě, kde je připraví do náročných terénních podmínek Afriky.

Přímo v západoafrické Gambii jsou následně proškoleni místní technici, aby později dokázali poškozená kola opravovat a vracet do provozu. Dosud v zoo vybrali 250 kol. „Rekordem zůstává závoz kol z obce Běleč na Mladovožicku, kde prostřednictvím studentky Kristýny Čechové darovali místní občané 26 kol,“ upřesnil Ondřej Kott.

Celá iniciativa v obci Běleč navíc vznikla v počátku letošní nákazové krize. „Většina lidí začínala mít zcela jiné starosti a o to více si takovéhoto daru vážíme,“ přiblížil dění posledních týdnů Ondřej Kott.

Podle starosty Bělče Stanislava Šmejkala u nich měla akce rychlý spád. „Jeden den přišla místní studentka Kristýna Čechová s tím, že při úklidu našla pár kol, a že bychom se mohli připojit k této akci,“ popsal starosta a dodal, že celé to zabralo jen jeden den.

„Tuším že v sobotu jsme to v obci vyhlásili a v neděli už jsme je na vozíku vezli do zoo,“ upřesnil s tím, že sám také dvě přidal. „Když na nich člověk dvacet let nesedí, je mnohem lepší, aby posloužili někde jinde,“ uzavřel.

Podobně přivezla rodina Šrajerova 15 kol až z Ledenice u Českých Budějovic.