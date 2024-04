Podle místostarosty Radoslava Kacerovské jde o další krok týkající se modernizace odpadového hospodářství v Táboře. „Jde o jednu z priorit, bez sběrných dvorů se neobejdeme a bohužel jejich služby bývají někdy zneužívány,“ podotkl s tím, že tam občas končí odpad i od firem a lidí, co ve městě vůbec nebydlí. To by se dít nemělo, protože sběrné dvory jsou výhradně pro občany Tábora, tedy fyzické osoby nepodnikající,“ upřesnil.

Tomu má zamezit právě elektronická evidence. „Je to jedno z nejlepších řešení, zároveň tak omezíme i množství odkládaného odpadu. Pečlivě jsme to se zaměstnanci odboru životního prostředí po konzultaci s odbornou firmou Apconsulting zvážili,“ dodal místostarosta.

Na sběrných dvorech lze obecně zavádět několik druhů evidenčních systémů, první na plastové karty vystavované na jméno občana radní zamítli jako nevhodný. „I zde může docházet ke zneužití, protože kartička je přenosná, navíc je to nekomfortní, protože člověk nemusí mít kartičku vždy u sebe,“ míní.

Další možností je provázanost na osobní doklad. „Každý mívá občanku při sobě, jde o prostředek, který zajistí konkrétní identifikaci občana, a navíc mnoho lidí už ji má i elektronicky v mobilu,“ dodal Radoslav Kacerovský.