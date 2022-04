Nelegální obchody Rudolfa Chalaše alias Satana sledovala kriminálka i celní správa skoro dva roky. Od poloviny ledna čelí loni zadržený drogový boss z Vimperka obžalobě ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. K té nyní přibyla další obvinění týkající se výroby a nakládání s látkami s hormonálním účinkem (tzv. anaboliky). Od krajského soudu tak může odejít s trestem odnětí svobody od 8 do 12 let.

Satanova story se začala psát v jihočeském Vimperku nedaleko hranic. Vozil se v luxusních autech a měl hodně početný "harém" krásných dam. Potom si pro něj i jeho několik kompliců přišla zásahovka. Razie se loni 13. ledna zúčastnilo 150 celníků a policistů. Ti zajistili sedm domovních prohlídek a dalších 14 prohlídek jiných prostor. Přitom Satanovi zabavili větší množství pervitinu, ale i marihuanu, anabolika či tablety extáze. „Zajištěna byla také celá varna na pervitin a dvě indoorové pěstírny. Při zásahu jsme využili speciálně cvičené psy na vyhledávání návykových látek i bankovek,“ přiblížil Jiří Matzner, mluvčí jihočeské policie.

Policisté a celníci zajistili také 500 tisíc v hotovosti, 2 miliony na účtech, čtyřkolku, dva automobily Hummer a BMW. Dva motocykly Harley Davison a motorku kubatury 50 ccm. Většina těchto věcí už byla prodána.

VIDEO: Vimperský Satan se chvíli na drogy, lehké dívky a luxusní auta nepodívá

Peníze napsali na děti

U soudu se Chalaš alias Boss či Satan snaží zachránit majetek a hotovost, aby zůstalo něco jeho potomkům. Založil jim účty, kam přispívali prarodiče. Před soudním senátem v čele s předsedkyní Soňou Biskupovou Fišerovou ve středu vypovídala jejich babička, která tvrdila, že jim tam postupně vložila dva miliony, ale celou sumu prakticky nedoložila.

„Je to přítel dcery, moc jsme se nevídali, maximálně dvakrát do roka na Vánoce, narozeniny dětí,“ sdělila k jeho osobě. V letech 2018 až 2021 údajně prodala nějaké pozemky. „Jednalo se o pole a lesy, také jsem měla nějaké dědictví, chtěli jsme, aby vnoučata po nás něco měla,“ vysvětlovala.

Soudu však poskytla jen kupní smlouvu na majetek v řádu několika stovek tisíc. „Byly to peníze našetřené, starší lidé je mívají doma, bylo to domluvené, že nám něco dají na spoření pro děti, protože dům nechali bratrovi přítelkyně,“ hájil ji obžalovaný Rudolf Chalaš.

Výpovědi se rozcházejí

Podle soudkyně Biskupové Fišerové se však výpověď svědkyně rozchází s tou, kterou poskytla v přípravném řízení. „V přípravném řízení jste říkala něco jiného, státní zastupitelství na vás může podat žalobu pro křivou výpověď,“ upozornila svědkyni. „Nutil vás někdo, vyhrožoval vám?“ ptala se dále.

„Ne, nikdo mi nevyhrožoval, je to kvůli dětem, ani jsem s ním (Rudolfem Chalašem) nemluvila,“ osvětlila své počínání starší žena.

Satanův advokát Lukáš Kučera ji potom požádal, aby se doma podívala po dalších smlouvách, které by posloužily jako důkazy. „Můžete k tomu doložit další dokumenty?" ptal se jí. Ona odvětila, že se po nich doma podívá a soudu je poskytne, když je najde.

Další peníze prý byly z prodeje bytu. „Přítelkyně prodala byt, ty peníze jsme dali také na dětský účet,“ snažil se dál Chalaš.

Policisté čapli Satana. Drogami zásoboval celý kraj, líbí se mu rychlá auta

O drogách nevěděl

Další svědek považoval obžalovaného za úspěšného podnikatel už od mládí, o drogové scéně prý neměl ponětí. „Provozoval pneuservis, společně jsme podnikali na jeho živnostenský list ve stavebnictví. Organizoval práci, sháněl lidi, servisoval vozidla,“ přiblížil soudu. Avšak sám zdůraznil, že informace jsou staršího charakteru. "Je to tak sedm osm let zpátky," upřesnil.

Dle jeho názoru si vydělával na živobytí slušnou cestou. „Prodával auta, pracoval v servisu, není mi známé, že by prodával návykové látky,“ přikláněl se na jeho stranu.

Jak ale už dříve informovala policie, i důkazní materiály u soudu ukazují něco jiného. Obchody s drahými vozy, provozem servisu i nočního klubu v Horní Vltavici měl Satan krýt rozsáhlou distribuční síť s drogami. Mezi jeho odběratele patřila místní i zahraniční klientela.

„Známe se od dětství, hráli jsme spolu fotbal, dělali montáže ocelových konstrukcí, strojní omítky, pracovali jsme od rána do večera,“ vedl si stále svou jeho kamarád. Avšak přiznal, že v posledních letech jejich styky ochably. „Osobně jsme se setkávali už méně, občas jsme zašli jen na oběd,“ dodal.

Kradené čtyřkolky

Koupil od něj také čtyřkolku, kterou rychle vracel. „Pár měsíců před jeho zatčením jsem ji od něj koupil. A když jsem zjistil, že nepochází z legálních zdrojů, tak jsem mu ji vrátil,“ poznamenal.

Čtyřkolky Bossovi prodal známý pod rukou hned dvě. „Jednu jsem si nechal, druhou prodal. Když jsem zjistil, že byly kradené někde u Budějovic, chtěl jsem vrátit peníze,“ připustil.

Bez Satana se ve Vimperku lépe dýchá, respekt z něho mají ale i na dálku

Množství drog různých druhů

Od policie loni po rozsáhlé razii dostal obžalovaný přezdívku Satan, i díky tomu, že mu počítač přidělil náhodně spisovou značku 666. „Co se týče drog, tak se jeho organizovaná skupina neštítila ničeho, vyráběli a prodávali velké množství a různé druhy,“ komentoval policejní mluvčí Jiří Matzner.

To potvrdila i státní zástupkyně Daniela Přibylová, která se případu věnuje a na nelegální drogovou činnost se specializuje. „Jde o zvlášť závažný zločin výroby a nakládaní s omamnými psychotropními látkami, proto hrozí i vysoká trestní sazba. Nyní došlo i ke sloučení s další obžalobou týkající se manipulace s anaboliky,“ podotkla. Stíhán je podle ní především za rozsáhlý obchod s pervitinem, na výrok soudu čeká ve vazební věznici.

Prostřednictvím spoluobžalovaných si Satan opatřoval materiál a z něj vyráběl především pervitin, na jeho osobu měla být navázána rozsáhlá distribuční síť, své kšefty rozšiřoval i díky kontaktům v Rusku a některé dodávky putovaly z Moldávie. „Jeho hlavní distributor už dostal pětiletý nepodmíněný trest, proti kterému jsem se odvolala, protože jde o člověka s bohatou trestní minulostí,“ informovala státní zástupkyně Přibylová.

Sklad v bordelu

K uskladnění a distribuci podle celní správy používal především vykřičený růžový dům, který vedla jeho druhá přítelkyně deset kilometrů od hranic. „V erotickém klubu se drogy prodávaly, v jeho prostorách dívky nabízely návykové látky široké klientele místní, rakouské i německé,“ zmínila Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel.

Jeho přítelkyně, která klub v Horní Vltavici vedla, měla soud podrobně informovat o drogách i anabolikách. S další ženou z Vimperka má Chalaš dvě děti. To však z velkou pravděpodobností není konečný počet členek jeho "harému". Podobnou zálibu měl i ve střídání luxusních automobilů, či nákupu různých zbraní.

Před soudním senátem zaznělo také několik nahrávek z odposlechů. Jednalo se o hovory mezi ním a jeho kumpány, či dalšími zapletenými osobami na této drogové scéně. Kromě toho soudkyně četla také výpověď dalšího muže, který se měl zaplést do podvodů s automobily. Jednalo se o zabavené BMW 640, které podle registru nechal na Chalaše přepsat. „Chtěl to auto zastavit, abych mu půjčil peníze, bylo nabourané, a tak jsem ho nechal opravit,“ popisoval Chalaš. Podle jeho slov mu půjčil 80 tisíc, a auto slíbil prodat přes inzertní portál. „Mám k tomu smlouvu o užívání,“ uvedl.

Soudkyně Biskupová Fišerová dále shrnula, že v rámci hlavního líčení byly provedeny veškeré důkazy a konstatovány i ty listinné materiály. Proces budu pokračovat v pondělí výslechem dalších svědků k přidružené žalobě týkající se anabolik.

Satanova poznávací znamení



Drahá auta, čtyřkolky a motorky: Hummer, Porsche, BMW, RAM, Jeep, Mercedes, Harley Davison



Tetování na hrudníku ve tvaru kříže a hesla A. C. A. B. (All Cops Are Bastards = Všichni policajti jsou parchanti), které se opakovalo třeba i ve formě samolepek na motorkách.



Jezdil nerad na dovolenou. Toto slovo s přáteli používal v případě, že někdo skončil ve vězeňské cele.



Na svůj věk (38 let) měl i bohatou přestupkovou minulost. Často jezdil ve svých vozech rychle, například v roce 2016 mu v jeho Porsche policisté v obci naměřili 77 kilometrů v hodině, navíc odmítl předložit řidičský průkaz, a tak dostal pokutu ve výši tři tisíce korun.



Pestrá je i jeho trestní minulost, Okresní soud v Prachaticích ho shledal vinným z přečinu pojistného podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti.



Kromě drog, peněz a žen měl rád také zbraně, při razii policie zabavila kolt s náboji či samopal vzor 58.